Joker: Folie à Deux, nuove foto e un video dal set del sequel mostrano l'Harley Quinn di Lady Gaga

Lady Gaga veste i panni di Harley Quinn in Joker: Folie à Deux, sequel dell'acclamato film DC del 2019 con Joaquin Phoenix, e ora la vediamo protagonista di queste nuove immagini dal set tra foto e video.

L'atteso sequel di Joker, il cinecomic DC diretto da Todd Phillips appartenente alla linrea editoriale Elseworlds - come ci ha recentemente confermato anche James Gunn - è in fase di riprese, e nelle ultime settimane stanno circolando interessanti materiali online che ci permettono di farci maggiormente un'idea di ciò che vedremo sullo schermo.

Joker 2, James Gunn su Lady Gaga nei panni di Harley Quinn: "Faccio il tifo per lei"

In particolare, dopo curiosi video con molteplici Joker, ora ci troviamo di fronte degli scatti con al centro la Harley Quinn di Lady Gaga.

Come sappiamo ormai da tempo, infatti, la pellicola sarà un musical, e vedrà la celebre cantante nei panni della storica amante del Joker di Joaquin Phoenix.

Il look che presenta in questi scatti, come segnalano anche The Direct e CBM, non ci danno ancora l'idea di un'Harley Quinn fatta e finita, piuttosto della sua controparte Harleen Quinzel, nei fumetti la dottoressa che ha in cura il Joker e si innamorerà di lui.

Come sarà sviluppata la storia di Harley Quinn in Joker: Folie à Deux? Per scoprirlo dovremo attendere il 2024.