Joker: Folie à Deux, Lady Gaga parla per la prima volta del flop: "Alla gente a volte non piace ciò che fai"

Per la prima volta da quando Joker: Folie à Deux si è rivelato uno dei più grandi insuccessi commerciali della scorsa stagione cinematografica, Lady Gaga ha parlato proprio della reazione del pubblico alla sua ultima pellicola da attrice.

Nel corso di un'intervista su Elle, in cui ha parlato prevalentemente del suo prossimo album, Mayhem, in arrivo a marzo sulle piattaforme digitali, la popstar ha cercato di analizzare il flop del sequel di Todd Phillips, che l'ha vista co-protagonista nel ruolo di Harley Quinn insieme al Joker di Joaquin Phoenix.

"Alle persone a volte non piacciono alcune cose. È molto semplice. E penso che per essere un artista, devi essere disposto ad accettare che a volte non piacciano alla gente. Devi continuare ad andare avanti anche se qualcosa non ha funzionato nel modo in cui volevi".

Lady Gaga e Joaquin Phoenix in coppia sul palcoscenico

Gli incassi deludenti di Joker: Folie à Deux e il successo in streaming

Il sequel del grande successo del 2019 ha potuto contare su un budget di 190 milioni di dollari e ha guadagnato solo quanto bastava per coprire l'investimento iniziale, con un totale di 207,5 milioni di dollari in tutto il mondo. Sebbene possa sembrare una vittoria, un film ha bisogno di almeno il doppio del suo profitto per coprire i costi di distribuzione e pubblicità e del triplo per generare un profitto, il che ha portato a perdite di diversi milioni per la Warner Bros.

Joker: Folie à Deux, debutto flop da 40 milioni negli USA, incassa tre volte meno del primo film

Lo studio ha deciso quindi di archiviare rapidamente il flop e anticipare la data d'uscita sulle piattaforme di streaming e sembra proprio che la mossa abbia dato i suoi frutti, attirando un numero sufficiente di persone su Max per vederlo.

Il film ha debuttato in streaming il 13 dicembre, circa due mesi dopo l'uscita nelle sale. Non ci è voluto molto perché attirasse i fan che non avrebbero pagato il biglietto al cinema, debuttando al n. 2 il 14 dicembre e arrivando in cima alle classifiche il giorno successivo.