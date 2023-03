Joker: Folie à Deux, un video dal set del film con Joaquin Phoenix mostra vari Joker?

Continuano le riprese di Joker: Folie à Deux, il sequel dell'acclamato film DC con protagonista Joaquin Phoenix, e in un nuovo video dal set sembrerebbero fare la loro comparsa più versioni del Principe Pagliaccio del Crimine.

Cosa c'è meglio di un Joker? Tanti Joker, ovvio. O almeno, così sembrerebbe da un recente video girato sul set di Joker: Folie à Deux e trapelato sul web, in cui si vedrebbero più versioni del personaggio interpretato dal Premio Oscar Joaquin Phoenix.

Il film, diretto nuovamente da Todd Phillips, ci ha già mostrato qualcosa di ciò che vedremo sullo schermo, come la Harley Quinn di Lady Gaga, ma qui, come suggerisce anche Comicbook, sembra fornire nuovi spunti di riflessione per gli spettatori: sono davvero diverse iterazioni del Joker quelle che vediamo, o solo delle controfigure? Rimarranno nella versione finale del film, o saranno eliminate in post-produzione?

Lo scopriremo, probabilmente, solo attraverso i materiali promozionali ufficiali di Joker: Folie à Deux, o addirittura direttamente al cinema a ottobre 2024!