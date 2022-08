Joker 2, James Gunn su Lady Gaga nei panni di Harley Quinn: "Faccio il tifo per lei"

James Gunn si è detto curioso di vedere che cosa Todd Phillips riuscirà ad inventarsi per Joker 2, ammettendo anche di fare il tifo per Lady Gaga, che reciterà nei panni di Harley Quinn.

Per oltre cinque anni, Margot Robbie ha interpretato Harley Quinn in The Suicide Squad di James Gunn ma, a quanto pare, in Joker 2 sarà Lady Gaga a calarsi nei panni del personaggio immaginario creato da Paul Dini e Bruce Timm.

Come è stato confermato la scorsa settimana, Lady Gaga reciterà nel sequel di Joker al fianco di Joaquin Phoenix e pochi giorni dopo la diffusione della notizia, lo sceneggiatore/regista di The Suicide Squad ha condiviso i suoi pensieri a proposito di questa scelta di casting.

Durante una sessione di domande e risposte che ha avuto luogo su Instagram, Gunn ha condiviso la sua reazione nello scoprire che Gaga si calerà nei panni di Harley: "Mi interessa davvero vedere cosa riuscirà a inventarsi Todd Phillips. Ho incontrato Lady Gaga una volta sola ed è stata molto gentile, mi ha fatto davvero una buona impressione, e io faccio sempre il tifo per le persone gentili e spero nel successo dei loro progetti".

Proprio come tutti quanti noi, anche James Gunn è evidentemente piuttosto curioso di vedere come sarà il prossimo film di Joker. Il regista, inoltre, non ha soltanto rivelato di aver già incontrato l'attrice nominata all'Oscar, ma ha anche ammesso di fare il tifo per lei.