Joker: il brano del cantante pedofilo Gary Glitter resta nel film, ma lui non riceverà royalties

Joker non eliminerà il brano del cantante pedofilo Gary Glitter, che accompagna una delle scene chiave del film, ma lui non riceverà royalties.

Joker non eliminerà il brano del cantante pedofilo Gary Glitter, ma lui non riceverà royalties per la canzone in questione. Le polemiche sollevate dalla presenza in una delle scene chiave di Joker di un celebre brano di Gary Glitter, cantante inglese condannato per pedofilia, hanno scaturito la risposta da parte dei produttori del film e della casa discografica che detiene i diritti di Rock and Roll Part II, celebrano brano del 1972 usato in Joker.

Joker: Joaquin Phoenix in fuga per le scale

Rock and Roll Part II accompagna la scena in cui Joaquin Phoenix danza mentre scende le scale e in molti hanno puntato il dito contro la scelta che avrebbe garantito a Glitter, attualmente detenuto, la riscossione delle royalties. Warner Bros. ha specificato di non aver intenzione di eliminare o sostituire il brano scelto con altra musica.

Per quanto riguarda la questione delle royalties, un portavoce della Snapper Music, che detiene i diritti della musica di Glitter, ha dichiarato al Times che il cantante "non riceverà royalties poiché non ne ha diritto."

Universal ha specificato al Los Angeles Times che "i diritti dei brani di Gary Glitter sono detenuti da U.M.P.G. e da altri, U.M.P.G non gli pagherà le royalties né altri riconoscimenti economici."

Gary Glitter sta attualmente scontando una pena di 16 anni dopo essere stato giudicato colpevole, nel 2015. per tentata violenza sessuale, molestie e assalti sessuali, e per aver avuto rapporti sessuali con una minore di 13 anni.

Joker: Joaquin Phoenix e Todd Phillips svelano la scena più difficile da tagliare

Per approfondire, qui trovate la nostra recensione e videorecensione di Joker.