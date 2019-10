Joker: Joaquin Phoenix e Todd Phillips svelano la scena più difficile da tagliare

Il protagonista di Joker Joaquin Phoenix e il regista Todd Phillips hanno rivelato quale sia stata la scena più difficile da tagliare. Todd Phillips ha confessato di non essere un fan della pratica delle versioni estese: "Odio le fottute versioni estese, odio le scene tagliate che tornano. Sono state tagliate per un motivo."

Joker: un'immagine del film

Il regista ci conferma senza ombra di dubbio he non vedremo mai una versione estesa di Joker: "Il film che avete visto al cinema è esattamente il film che volevo fare e non vi mostrerò mai una scena tagliata. Questo però non significa che Phillips non sia stato costretto a disfarsi di qualche sequenza davvero buona per ragioni di opportunità.

Joker: Joaquin Phoenix durante una scena del film

A rivelare quale è la scena tagliata la cui eliminazione gli ha creato maggior dispiacere è la star Joaquin Phoenix che rivela: "Durante le riprese c'era una scena che amavamo molto, pensavamo che fosse una delle migliori. Poi Todd mi ha detto: 'Abbiamo deciso di tagliare questa scena'. All'inizio ho pensato 'Aspetta un momento, che cosa significa che taglierete questa scena?' Poi l'ho vista ed era ovvio, doveva essere eliminata."

Nella scena tagliata, Arthur Fleck parla col collega Randall (Glenn Fleshler), colui che gli ha dato la pistola, una seconda volta nella tromba delle scale. Nella versione definitiva del film c'è un richiamo alla scena tagliata quando Arthur mette la sua firma mentre scende le scale. Come ammette lo stesso Joaquin Phoenix, anche senza la sequenza tagliata "la scena ha senso, quindi funziona lo stesso".

Lo stesso Todd Phillips, però. ha definitivo la sequenza tagliata "struggente" e ammesso che "potrebbe essere stata l'ultima scena che ho tagliato." Il regista sembrerebbe dunque pronto a infrangere la regola che si è imposto di non mostrare mai le scene tagliate specificando: "Per questa potrei fare un'eccezione, forse la diffonderò." per poi aggiungere che stava scherzando. Davvero non vedremo mai extended footage di Joker? Lo scopriremo con l'uscita della versione home video.

