Jojo Rabbit, Taika Waititi: "Dirigere il film vestito da Adolf Hitler? Imbarazzante"

In Jojo Rabbit è proprio Taika Waititi a interpretare Adolf Hitler, o meglio la sua versione buffa e immaginaria che tiene compagnia al piccolo Jojo nelle lunghe giornate passate in casa con la mamma.

Non solo attore, però, perchè Taika Waititi è anche il regista di uno dei candidati a Miglior film per gli Oscar 2020, e questo l'ha obbligato, durante molti ciak, a dirigere il resto del cast vestito e truccato proprio come il Führer.

Se la cosa non abbia generato sentimenti particolari in lui? Niente affatto: Waititi ha provato parecchi disagio in quei momenti sul set e l'ha raccontato, nel suo stile colorito, durante il Late Night with Seth Meyers.

Oscar 2020: Jojo Rabbit, la commedia nera conquista l'Academy!

Non che la domanda fosse inattesa, ma Taika Waititi non è comunque riuscito a trattenere un finto rimprovero al conduttore per l'ardire ("Hai perso la mia fiducia, hai perso la mia fiducia!"), prima di raccontare la verità su quello a cui Jojo Rabbit l'ha "costretto": "La sensazione più chiara che provi se sei vestito in quel modo è sicuramente l'imbarazzo. Stranamente però, se devi rivolgerti a qualcuno diventi molto più gentile. Sai, devi compensare... Non è una cosa facile dire a un attore 'La prossima volta attraversa la porta' oppure "Cerca di dire la battuta più velocemente' o 'Vieni qui', senza sentirsi in dovere di aggiungere 'Hey, è solo un suggerimento, io non voglio certo ordinare a te cosa fare, ok?'".

A giudicare dal successo ottenuto nella stagione dei premi, però, che si concluderà con i prossimo Oscar 2020, tutti questi "sacrifici" sul set sono stati ampiamente ripagati.