Johnny Depp: cresce l'attesa per l'apparizione del divo a Cannes 2023

Il Festival di Cannes 2023 prenderà il via domani con il film d'apertura Jeanne du Barry e tutti gli occhi sono puntati sulla star Johnny Depp, co-protagonista della pellicola francese nei panni del Re Luigi XV. Questo per Johnny Depp è il primo ruolo in una grande produzione dopo essersi lasciato alle spalle la causa legale che lo ha visto contrapposto all'ex moglie Amber Heard.

Jeanne du Barry: Johnny Depp in una scena

A Cannes, Johnny Depp sarà chiamato ad adempiere ai doveri imposti dal festival, sfilerà sul red carpet a fianco della regista e interprete di Jeanne Du Barry - La favorita del re, Maïwenn, e inoltre presenzierà alla conferenza stampa e alle altre attività previste.

L'ultima volta che Johnny Depp ha partecipato al Festival di Cannes è stato nel 2011 per la prima mondiale di Pirati dei Caraibi: Oltre i confini del mare.

Di cosa parla Jeanne Du Barry?

Al centro della trama di Jeanne du Barry c'è la giovane Jeanne (Maïwenn), una donna di umili origini che usa la sua intelligenza e fascino per compiere una scalata sociale, attirando l'attenzione di Re Luigi XV (Johnny Depp), che, inconsapevole del fatto che fosse una cortigiana, si innamora follemente di lei. Jeanne, andando contro ogni regola, andrà a vivere a Versailles, dove il suo arrivo scandalizzerà la corte.

Jean du Barry: una scena del film

"Non ho visto il film, ma sembra che sia stato un buon modo per Johnny Depp per tornare sulla cresta dell'onda", ha commentato un distributore veterano. Il film arriverà prossimamente in Italia distribuito da Notorious Pictures, ma secondo quanto affermato da Hollywood Reporter non avrebbe ancora trovato un distributore americano. "Penso che tutto dipenderà dalla qualità del film e dalla qualità della sua interpretazione", aggiunge la fonte. Alle difficoltà dovute ai problemi legali di Johnny Depp si aggiungono le intemperanze della regista [Maiwenn, colpevole di aver aggredito un giornalista] che in passato aveva pubblicato un rapporto secondo cui diverse donne avevano accusato di stupro l'ex marito della cineasta, Luc Besson.(https://movieplayer.it/news/maiwenn-regista-jeanne-du-barry-ammette-aggredito-giornalista_126904/ "Maiwenn, regista di Jeanne Du Barry, ammette di aver aggredito un giornalista").

Tutti gli occhi su Johnny Depp

Jean du Barry: una scena del film

"La gente sta aspettando di vedere come si presenterà Depp a Cannes", dichiara un altro veterano dell'industria a Hollywood Reporter.

Aggiunge un'altra fonte: "La gente ha dovuto rischiare con Robert Downey Jr. quando è uscito dalla riabilitazione e ha finito per ripagare la fiducia in modo enorme". (Il ritorno di Downey è iniziato dopo che Mel Gibson lo ha scelto per il film indipendente The Singing Detective.)

Se Jeanne du Barry sarà ben accolto dalla critica ci sarà sicuramente interesse tra numerosi acquirenti statunitensi. "Lo prenderemmo assolutamente se il film è buono e soprattutto grazie a lui", afferma un distributore indipendente. "Per un'azienda come la nostra, rappresenta un'opportunità."

Alcune fonti affermano che sarebbero sorprese se compagnie del calibro di Focus Features o Searchlight Pictures, rispettivamente di proprietà di Universal e Disney, facessero offerte su Jeanne du Barry: "Sembra più un progetto adatto allo streaming. È meno rischioso", afferma un altro distributore veterano.

Altri potenziali acquirenti affermano che il loro interesse potrebbe dipendere dalle reazioni dei media a Cannes, monitorando se la stampa sia disposta a concentrarsi sul film rispetto al passato di Johnny Depp. In altre parole, nessuno vuole rischiare con critiche negative.