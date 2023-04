Johnny Depp e Mark Wahlberg hanno rifiutato Ocean's Eleven, ma per George Clooney "ora lo stanno rimpiangendo"

Johnny Depp e Mark Wahlberg sono tra le star che hanno rifiutato l'offerta di Steven Soderbergh di recitare in Ocean's Eleven, ma come spiega George Clooney adesso se ne pentono.

George Clooney ha rivelato che molte famose star, tra cui Johnny Depp e Mark Wahlberg, hanno mandato a quel paese lui e Steven Soderbergh rifiutando Ocean's Eleven, "ma adesso lo rimpiangono".

Ospiti del TCM Classic Film Festival 2023, Clooney e Soderbergh hanno rievocato la genesi del loro hit Ocean's Eleven, svelando alcuni retroscena della lavorazione.

"Steven aveva appena girato Erin Brockovich e Traffic, ed è stato nominato per la regia di entrambi i film. Quindi, le persone volevano davvero lavorare con lui", ha detto Clooney durante l'evento, come riporta Entertainment Weekly.

Soderbergh ha aggiunto: "Detto questo, alcune persone ci hanno detto di no".

Clooney ha proseguito: "L'hanno fatto. Alcune persone molto famose ci hanno detto di andare a quel paese: Mark Wahlberg, Johnny Depp. Ce n'erano altri. Adesso se ne pentono. Come io mi pento di aver fatto il fottuto Batman".

Mark Wahlberg in una scena di I Love Huckabees

George Clooney ha attribuito a Soderbergh il merito di aver cercato di infondere in Ocean's Eleven la sensibilità cinematografica degli anni '70: "È anche importante capire dove eravamo in quel momento. All'epoca gli studi giravano film molto grandi, costosi e non molto buoni. Steven ha avuto questa idea di provare a infondere lo spirito indipendente nel sistema dello studio. Ha riportato in vita i meccanismi che usavano dal 1964 al 1975".

Come riportato da Variety all'epoca, Johnny Depp era stato preso in considerazione per il ruolo di Linus Caldwell prima che Mark Wahlberg fosse successivamente scelto; Wahlberg ha poi rinunciato al film per interpretare il remake de Il pianeta delle scimmie, ed è stato sostituito da Matt Damon.

Anche Luke e Owen Wilson, Joel ed Ethan Coen, Mike Myers, Bruce Willis, Ewan McGregor, Alan Arkin e Ralph Fiennes erano in trattative per recitare nel film.