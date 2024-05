Furiosa: A Mad Max Saga, la regola di George Miller per il casting: 'Solo i guerrieri possono proporsi'

Per il prequel della sua saga ad alto numero di ottani, George Miller avrebbe accettato solo veri guerrieri nel cast, come ha rivelato a Cannes 2024.

Per George Miller i migliori attori sono quelli che riescono a interiorizzare i propri personaggi e così ha deciso di accettare solo veri guerrieri nel cast di Furiosa: A Mad Max Saga, sfolgorante prequel che ha inaugurato Cannes 2024 poche ore fa in una scintillante premiere.

Anya Taylor-Joy, come Tom Hardy e Charlize Theron prima di lei, ha passato l'inferno durante le riprese, trovandosi in una situazione di grande tristezza, come ha ammesso lei stessa. Ma a George Miller va bene così. "I migliori attori sono quelli in grado di interiorizzare i loro personaggi" ha spiegato. "Devono avere grandi capacità atletiche, intellettuali ed emotive. Sono guerrieri. Ricordo che Jack Nicholson mise in guardia Heath Ledger sul ruolo del Joker dicendogli 'Ti entra dentro'".

Furiosa: A Mad Max Saga, Anya Taylor-Joy al photocall di Cannes 2024

La solitudine di Anya Taylor-Joy

Nel corso della conferenza stampa di Cannes, la stessa Anya Taylor-Joy ha spiegato di aver sentito una profonda solitudine sul set: "Dovevo immergermi nel personaggio con tutta me stessa, dovevo immergermi in questa atmosfera di violenza costante. Per fortuna ad aiutarmi c'era mia sorella, che è anche la mia migliore amico. Mi ha seguito a ogni passo, mi ha fatto sentire amata e protetta, mi ha confortato e incoraggiato facendomi capire che ce la potevo fare. E poi devo ringraziare gli stuntmen, che sono stati fondamentali, li adoro".

Furiosa, il ritorno della saga di Mad Max: George Miller pronto a bissare il successo di Fury Road?

Per creare la versione della Terra Desolata che vediamo in Furiosa: A Mad Max Saga ci sono volute circa 1.000 persone, molti dei quali veterani del franchise che però, per volontà di George Miller, doveva rinnovarsi radicalmente rispetto ai precedenti capitoli. Alla fine, per dar vita a questa nuova storia, il regista ha scommesso sui guerrieri Anya Taylor-Joy, Chris Hemsworth, che interpreta il villain motociclista Dementus e Tom Burke, che veste i panni di Praetorian Jack, che forma un intenso legame con Furiosa. Dopo averlo visto nel film indie The Souvenir di Johanna Hogg, George Miller lo ha scelto e non ha considerato nessun altro per il ruolo. "È molto talentuoso", ha detto.

Dopo essere stato accolto da una lunga standing ovation a Cannes, Furiosa: A Mad Max Saga arriverà nei cinema italiani il 23 maggio con Warner Bros.