Jeanne Du Barry, Maïwenn: 'La troupe aveva paura di Johnny Depp'

Tra pochi giorni anche il pubblico americano potrà vedere al cinema l'ultimo film con protagonista Johnny Depp, Jeanne du Barry - La favorita del re, diretto da Maïwenn e apertura dell'ultimo Festival di Cannes. La lavorazione pare sia stata contraddistinta da diverse tensioni tra la regista francese e la star americana e in una nuova intervista a The Independent, Maïwenn non ha avuto peli sulla lingua.

Jeanne du Barry: Johnny Depp in una scena

"Devo essere onesta. È difficile girare con lui, tutta la troupe aveva paura perché ha un tipo di umorismo diverso e non sapevamo se sarebbe arrivato in orario o se sarebbe stato in grado di dire le sue battute. Anche se era lì in orario, sul set, la troupe aveva paura di lui".

Contatti interrotti

Maïwenn ha confessato anche di aver interrotto i rapporti con Depp dopo la fine del film e non aver mantenuto un legame lavorativo con l'attore. Lo scorso anno, la regista ricordò inoltre che durante la lavorazione del film non le era permesso bussare alla porta del camerino di Depp e che quando accadde la star non la prese bene.

Jeanne Du Barry - La favorita del Re racconta la storia di una ragazza di nome Jeanne (Maïwenn) che, grazie al suo fascino e alla sua intelligenza, riesce in un'insperata ascesa sociale e diventa una delle favorite di Luigi XV di Francia (Johnny Depp), il quale la invita a vivere a Versailles. Nel cast del film anche Benjamin Lavernhe, Pierre Richard, Melvil Popaud e India Hair.

La carriera di Johnny Depp ha subito una brutta battuta d'arresto a causa della querelle giudiziaria vissuta insieme all'ex moglie Amber Heard ma dopo la vittoria in tribunale l'attore è tornato sul grande schermo con un nuovo progetto. Allontanato da franchise come Animali fantastici, spin-off di Harry Potter, in cui interpretava Gellert Grindelwald, e da Pirati dei Caraibi, in cui ha dato vita per anni all'iconico personaggio di Jack Sparrow, l'istrionico bucaniere al fianco di Will Turner (Orlando Bloom) ed Elizabeth Swann (Keira Knightley).