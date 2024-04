Johnny Depp, Maiwenn sull'intervista con l'Indipendent: 'Le mie parole travisate, Johnny è uno dei più grandi'

La regista di Jeanne Du Barry - La favorita del Re Maïwenn si è scagliata contro l'Independent dopo che la sua intervista, pubblicata online all'inizio del mese, è stata titolata con una citazione in cui la cineasta affermava che la sua troupe era "spaventata" dalla star Johnny Depp.

La regista ha dichiarato di essersi sentita tradita dalla testa, poiché le sue parole sono state estrapolate dal contesto. "Devo essere onesta. È difficile girare con lui... tutta la troupe era spaventata perché ha un tipo di umorismo diverso e non sapevamo se sarebbe stato puntuale o se sarebbe stato in grado di dire le sue battute", aveva raccontato Maïwenn durante l'intervista in questione. "Voglio dire, anche se era lì sul set, in orario, la troupe aveva paura di lui".

Maïwenn: "Le mie parole estrapolate dal contesto"

Maïwenn ha chiarito il commento in una nuova dichiarazione a Variety, dicendo che stava parlando del "carisma" e dello "status di star" di Depp quando parlava del motivo per cui faceva "paura". Non era assolutamente riferito al comportamento di Depp sul set o al fatto che qualcuno avesse paura di lui, ha chiarito l'attrice e regista.

"Quando ho fatto un'osservazione sul fatto che Johnny facesse 'paura', stavo parlando del suo carisma, della sua notorietà, del suo status di star, ecc", ha dichiarato Maïwenn. "Sono rimasta scioccata quando ho scoperto che il giornale aveva titolato 'La troupe aveva paura di Johnny Depp', perché scritto così, senza alcun contesto o sfumatura, non significa assolutamente più la stessa cosa. Il giornalista non ha voluto cogliere la sottigliezza delle mie parole".

Animali fantastici, Johnny Depp: "J.K. Rowling mi ha difeso perché sa che sono innocente"

"Vorrei mettere le cose in chiaro: Johnny fa 'paura' nel senso che il suo carisma e il suo status di 're' sono impressionanti", ha continuato Maïwenn. "Avrei dovuto usare la parola 'impressionante' se avessi saputo che [la giornalista] Charlotte O'Sullivan avrebbe usato le mie parole in modo così malizioso".