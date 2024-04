Johnny Depp: 'L'offerta di interpretare Luigi XV mi ha fatto sentire perversamente fortunato'

Johnny Depp ha confessato di aver provato a distogliere Maiwenn dall'idea di fargli interpretare il re di Francia in Jeanne Du Barry, ma alla fine il progetto è andato in porto.

Johnny Depp ha confessato di sentirsi "perversamente fortunato" ad aver ricevuto l'offerta del ruolo del re francese Luigi XV in Jeanne du Barry. Ad accompagnare il divo sul red carpet della premiere inglese del film in costume, la regista e co-protagonista Maïwenn.

Jeanne Du Barry - La favorita del Re: Johnny Depp in un primo piano

"Mi sento molto fortunato ad aver ricevuto l'offerta per questo ruolo", ha detto sul palco di Londra durante una rara apparizione pubblica. "Perché quando io e Maïwenn ci siamo incontrati per la prima volta e abbiamo parlato dell'idea di me che interpretavo Luigi XV, il re di Francia, la mia mente è tornata in Kentucky, dove tutto ciò che si mangia è fritto. Quindi ti rendi conto che vieni dall'ombelico del nulla e all'improvviso finisci per interpretare il re di Francia".

"Non aveva senso per me, ho provato a dissuaderla", ha proseguito scherzosamente Depp. "Ma lei ha avuto un grande coraggio a ingaggiarmi. Qualunque cosa abbiamo fatto, qualunque cosa abbiamo vissuto, penso e spero che scoprirete che è valsa la pena sopportare l'agonia di questo tizio che cercava di fare un film da così tanto tempo".

Jeanne du Barry: perché è il progetto perfetto per rilanciare Johnny Depp

Alla corte di Johnny Depp

Come rivela la nostra recensione di Jeanne du Barry - La favorita del re, il film vede protagonista Maiwenn nei panni della cortigiana Marie-Jeanne Bécu, divenuta poi contessa du Barry, nonché la leggendaria (e ultima) favorita di Luigi XV di Francia.

Maïwenn ha confessato di essere stata "ossessionata da Jeanne per molti anni perché era una femminista prima di chiunque altro." La regista francese ha offerto a JohnnY Depp uno dei primi ruoli di spessore dopo la fine del processo che lo vedeva opposto all'ex moglie Amber Heard.