John Wick: il franchise seguirà le cinque fasi del lutto?

Secondo una nuova teoria il franchise di John Wick potrebbe seguire le tappe delle cinque fasi del lutto: oltre al quarto capitolo, già in preparazione, potrebbe arrivarne anche un quinto sempre incentrato sul personaggio di Keanu Reeves.

John Wick 3 - Parabellum: una foto del film

La teoria in questione, diffusa dall'utente Reddit u/coces, suggerisce che il franchise di John Wick sarà composto da cinque film, ognuno dedicato a una delle cinque fasi del lutto - negazione, rabbia, elaborazione, depressione e accettazione. Secondo questa intrigante teoria, i primi tre film rappresenterebbero i primi tre stadi.

Non fate incazzare John Wick: 5 motivi per cui è diventato un instant cult

John Wick: Keanu Reeves in una scena del film

Come evidenzia la teoria, il primo John Wick vede il killer interpretato da Keanu Reeves muoversi per casa sua circondato da oggetti appartenuti alla moglie defunta, in una evidente negazione del decesso.

John Wick - Capitolo 2 rappresenta la fase della rabbia, piuttosto evidente nel caos causato da John Wick, dalle dozzine di sicari e guardie del corpo uccisi al palese disprezzo del personaggio verso l'antico codice d'onore del The Continental.

John Wick 3: Parabellum fa seguire lo stadio dell'accettazione a quello della rabbia, con il personaggio intento a fare accordi con coloro che gli dovevano un favore per salvarsi la vita.

Usando la stessa logica, John Wick 4 sarà incentrato sulla fase della depressione e si riallaccerà probabilmente al finale di John Wick 3 in cui Wick sembra essere stato tradito da Winston (Ian McShane) ed è costretto a rifugiarsi presso il Bowery King. L'ultima fase, il quinto capitolo, dovrebbe essere dedicato all'accettazione, ma per adesso non abbiamo certezze riguardo alla sua realizzazione. La notizia positiva, però, è che il regista Chad Stahelski ha dichiarato che lui e Keanu Reeves sarebbero felici di poter proseguire il franchise se il box office continuerà a essere favorevole.

Per il momento abbiamo la certezza dell'arrivo dello spinoff televisivo, The Continental, serie prequel di John Wick che arriverà dopo John Wick 4.