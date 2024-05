John Wick: il regista rivela l'inquadratura più importante di tutto il franchise

John Wick è un franchise che lentamente è entrato nel cuore di milioni di spettatori, aumentando l'hype di questi ultimi ad ogni capitolo. In una recente intervista, il co-regista e produttore della saga action, David Leitch, ha indicato una particolare inquadratura come la più importante di tutto il franchise.

In un'intervista concessa a CineFix, Leitch ha passato in rassegna alcune delle sue immagini preferite dei suoi film, approfondendo quella che lui ritiene essere la migliore del primo film di John Wick, uscito nel 2014.

Secondo Leitch, la scena in cui Wick incontra il suo cucciolo per la prima volta è un catalizzatore fondamentale non solo per il film ma per tutto il franchise, considerando che il suo cane sarebbe stato ucciso subito dopo tale scena, dando all'eponimo sicario una seria motivazione.

"Ci sono così tante grandi inquadrature nel primo John Wick. Credo che quella di maggior impatto sia quella dove Keanu tira fuori il cucciolo dal trasportino. È una sorta di catalizzatore emotivo per l'intera saga. Rappresenta Helen, sua moglie, e la sua umanità, e il fatto che non gli permetteranno di mantenere la sua umanità quando il cane verrà ucciso", ha detto Leitch.

John Wick

Una mossa rischiosa per Lionsgate

Leitch ha anche ribadito come sia stata una mossa "provocatoria" uccidere il cucciolo in John Wick, con la Lionsgate che temeva potenziali ripercussioni e reazioni negative.

"Penso che sia stata anche una cosa provocatoria da fare in un film. Lo studio e molti amici cinefili ci avevano detto tante volte: 'Non potete uccidere il cane. Il film ne risentirebbe'. Credo che nel nostro cuore sapessimo che era una cosa necessaria per questo personaggio e per quello che volevamo facesse in seguito", ha aggiunto. "Quindi credo che sia davvero una delle immagini più importanti del franchise di John Wick".