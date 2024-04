John Wick: il personaggio di Keanu Reeves è sempre stato il villain? Una scena lo confermerebbe

Un momento cruciale dell'originale John Wick sembrerebbe confermare che il personaggio di Keanu Reeves è sempre stato il cattivo del franchise. Motivando le sue gesta per via del duolice lutto - la moglie e il cane - il primo John Wick convince ingegnosamente gli spettatori che è lui l'eroe principale. La sequenza iniziale, in cui porta il suo cane a fare un giro in macchina, mostra anche che, nel profondo, ha un cuore gentile. Da come viene presentato, è difficile non entrare in empatia con John Wick e fare il tifo per lui quando dichiara guerra a Viggo e suo figlio.

John Wick: Keanu Reeves in un primo piano tratto dal film

Tuttavia, man mano che il franchise si arricchisce di nuovi capitoli e aumenta il numero delle vittime mietute da John Wick, i confini tra eroe e villain iniziano gradualmente a confondersi. Più aumenta il numero dei cadaveri, più diventa evidente che l'assassino si sta allontanando sempre più dal tradizionale archetipo di eroe. Tuttavia, molto prima che John Wick perda di vista le sue motivazioni iniziali e diventi un personaggio moralmente ambiguo, il primo film di John Wick lascia intravedere chi è veramente in una scena specifica.

La scena di John Wick "Sono tornato" conferma il suo status di cattivo

JohnWick

Una delle scene più significative del comportamento di JohN Wick è quella in cui il personaggio titolare distrugge i soldi di Viggo in chiesa e lo attacca prima che Kirill lo colpisca con un'auto e lo catturi. Quando Viggo afferma che avrebbe potuto lasciar perdere invece di combattere queste battaglie per un'auto e un cane, John Wick gli intima di consegnare suo figlio, altrimenti potrà "morire urlando accanto a lui". Pur essendo Viggo e suo figlio Iosef i cattivi del film, la scena mostra quanto possa essere implacabile John Wick quando vuole vendetta.

La risolutezza e la determinazione con cui John Wick si propone di uccidere Iosef dimostra che è lui il cattivo del film. Pur essendo comprensibili le motivazioni che lo spingono a vendicarsi dei torti commessi da Iosef contro di lui uccidendo il suo cucciolo, John è così assorbito dalla sua sete di vendetta che dimentica la sua bussola morale. Il suo desiderio di infliggere dolore e sofferenza anche a persone come Viggo la dice lunga su come la ricerca di vendetta alla fine lo consumi.

Questa moralità ambigua rende John Wick un personaggio più interessante della media dei protagonisti dei franchise action spingendo la critica a promuovere la saga. C'è chi si è perfino impegnato a contare quanti morti producono le sue azioni in ogni film del franchise, in attesa di avere la conferma definitiva dell'arrivo di un quinto capitolo.