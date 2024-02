John Wick: la stupenda versione 4Kult (Bd 4K Ultra-HD + Bd Hd) del primo film è in sconto su Amazon

Ad oggi quando si parla di cinema d'azione è quasi d'obbligo accennare, almeno un minimo, all'apporto in questo senso di John Wick. Le pellicole con al centro Keanu Reeves hanno rapito il grande pubblico mondiale, generando l'amore spassionato degli appassionati attuali che sono tornati al cinema per tutti e 4 i capitoli usciti fino a questo momento. Lo stile e la grazia studiata e violenta della saga hanno ispirato anche al di fuori della stessa dimensione narrativa, delineando un metodo ad oggi abbastanza citato e forse d'ispirazione per coloro che approcceranno, in seguito, il genere action. È proprio dal punto di vista formale, infatti, che le pellicole hanno sorpreso, lasciando un'impronta da cui è difficile discostarsi.

E se vi dicessimo che su Amazon, attualmente parlando, è possibile recuperare il primo John Wick in versione 4Kult 4K Ultra-HDult (Bd 4K Ultra-HD + Bd Hd) in offerta? Avete capito bene, sul sito, nel momento in cui stiamo scrivendo questo articolo, è disponibile a 19,99€, con uno sconto del 14% sul prezzo mediano. Se interessati all'acquisto, o anche soltanto ad avere qualche informazione in più sul prodotto cinematografico in questione, non dovete fare altro che passare dal box qui sotto.

Una versione home video di John Wick spettacolare

La versione 4Kult di John Wick è caratterizzata da una splendida copertina rigida al cui interno troverete, oltre ai dischi contenenti la pellicola, anche una card numerata da collezionare. Andando oltre la grande qualità visiva di questa versione home video, gli appassionati avranno anche modo di approfondire ulteriori aspetti del film grazie ai contenuti extra.

Se anche voi siete fan incrollabili di John Wick e della sua storia, non lasciatevi scappare l'occasione di recuperare la versione 4Kult 4K Ultra-HDult (Bd 4K Ultra-HD + Bd Hd) su Amazon. Se non per le vostre personalissime collezioni tematiche, potrebbe comunque trasformarsi in un'idea regalo originale.