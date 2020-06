John Wick: il regista non voleva concludere i sequel con dei cliffhanger

Hollywood ama il lieto fine, regola che però non vale nel caso di John Wick. Il co-regista del franchise Chad Stahelski, però, confessa che non è mai stata sua intenzione concludere i sequel della saga con dei cliffhanger.

"Per ogni John Wick, c'è stato un giorno in cui io e Keanu ci siamo seduti in una stanza con gli sceneggiatori e abbiamo detto 'OK, dobbiamo finirlo così e questo è tutto.' Non cercavamo il lieto fine di Hollywood, non l'abbiamo mai fatto" spiega Chad Stahelski nel corso di un'intervista a Hollywood Reporter.

"Per i film di John Wick ci siamo ispirati a fiabe e mitologia cercando quel tipo di finale che non ci dice cosa succederà il giorno successivo. L'unico esempio contemporaneo che posso fare è Il laureato. Sono sul bus, se ne stanno andando... Che succederà in seguito? Abbiamo sempre voluto finire così i nostri film. Non ci interessava che fossero cliffhanger."

Le parole di Chad Stahelski riportano in mente il finale di John Wick 3: Parabellum, che vede il protagonista dichiarato ufficialmente scomunicato. Wick viene colpito dall'amico e manager del The Continental e cade dal tetto. Il suo corpo scompare dal vicolo, scopriamo infatti che a occuparsi di lui è Bowery King (Laurence Fishburne), che ha fatto voto di vendicarsi della Gran Tavola. un vero e proprio cliffhanger, anche se a quanto pare questo non era lo scopo del suo regista:

"Non cercavamo dei cliffhanger. John Wick uccide 80 persone per via di un cucciolo. Come puoi concludere un film di questo tipo con un lieto fine? Capite cosa intendo? La storia finisce, il suo breve viaggio termina. Nel capitolo 2, abbiamo terminato il film come pensavamo finisse la storia. Nel capitolo 3 John Wick viene tradito. Come nella vita reale, in una giornata possono accadere cose buone e cattive. Ma non volevamo che finisse con un cliffhanger."

John Wick: Chapter 4, in attesa di iniziare la lavorazione, arriverà al cinema il 27 maggio 2022. Come si concluderà il film? Con un altro cliffhanger non voluto?