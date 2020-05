John Wick: il titolo originale è cambiato perché Keanu Reeves non riusciva a pronunciarlo

Il titolo originale di John Wick è cambiato perché la star Keanu Reeves non era in grado di pronunciarlo.

A pensarci oggi sembra impossibile, ma in principio John Wick aveva un titolo diverso che i produttori sono stati costretti a cambiare perché Keanu Reeves non riusciva a pronunciarlo correttamente.

John Wick: Keanu Reeves in una scena del film

Parlando con Comicbook.com, il co-creatore del franchise Derek Kolstad ha rivelato che il titolo originale del thriller era Scorn, ma Keanu Reeves continuava a sbagliare la pronuncia, così lo studio ha deciso di cambiare:

"L'unico motivo per cui è intitolato John Wick è il fatto che Keanu si riferiva al film chiamandolo John Wick. Dovevamo fare una scelta prima di lanciare il marketing, si trattava di spendere quattro o cinque milioni in pubblicità perciò abbiamo deciso che sarebbe stato John Wick invece di Scorn. Oggi non riesco a pensare davvero all'idea di chiamarlo Scorn".

John Wick: Keanu Reeves nella prima immagine del film

Derek Kolstad ha ammesso di non conoscere ancora il titolo di John Wick: Chapter 4, attualmente in preparazione, ammettendo che la scelta del titolo John Wick 3: Parabellum va attribuita al regista Chad Stahelski:

"Non ho idea. Parabellum è stata un'idea di Chad e la adoro. Capitolo 2 avrei potuto scriverlo nella mia agenda."

In precedenza lo stesso Derek Kolstad ha svelato che ai registi di John Wick era stato ordinato di non uccidere il cane, ma loro si sono imposti difendendo l'idea presente nella sua sceneggiatura e il risultato è quello visto al cinema.

John Wick 4 arriverà nei cinema il 27 maggio 2022.