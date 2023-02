John Wick: Chapter 4, un nuovo poster anticipa la data di uscita del trailer

Un nuovo poster di John Wick: Chapter 4 ha svelato la data di uscita del trailer, che anticipa l'arrivo del film nei cinema italiani previsto per il 23 marzo.

"Un regalo anticipato dalla direzione. Nuovo trailer giovedì", ha condiviso l'account Twitter ufficiale di John Wick in un post che include un nuovo poster. Nell'immagine l'assassino titolare di Keanu Reeves è in piedi, di fronte alla Torre Eiffel. Il nuovo trailer di John Wick: Chapter 4 arriverà al culmine della Johnn Wick Week, una campagna di marketing di cinque giorni lanciiata domenica scorsa da Lionsgate.

Diretto da Chad Stahelski, John Wick: Chapter 4 riprenderà dopo il cliffhanger finale di John Wick 3: Parabellum del 2019, che ha visto Wick ferito unire le forze con Bowery King (Laurence Fishburne) per affrontare la Gran Tavola, un consiglio di dodici signori del crimine che governano le organizzazioni criminali più potenti della malavita. Con la taglia sulla sua testa in costante aumento, Wick porta la sua lotta contro la Gran Tavola alla ricerca dei membri più potenti della malavita, da New York a Parigi, da Osaka a Berlino.

John Wick: Chapter 4 sarà il film con la durata più lunga del franchise. Nel cast Donnie Yen interpreterà Caine, un cieco assassino della Gran Tavola vecchio amico di John Wick. Il film vedrà, inoltre, vedrà il ritorno di Ian McShane nei panni di Winston e Lance Reddick nei panni di Charon, insieme ai nuovi arrivati ​​Bill Skarsgård, che interpreta l'antagonista The Marquis, Shamier Anderson nei panni di The Tracker e Clancy Brown nel ruolo di The Harbinger. Il quarto film vedrà anche Caine e Shimazu (Hiroyuki Sanada) affrontarsi l'uno contro l'altro. Keanu Reeves si riunirà anche con il suo ex co-protagonista di Matrix, Laurence Fishburne, che ritorna nei panni di Bowery King. Nel film appariranno anche Rina Sawayama, Scott Adkins e Natalia Tena, anche se i loro personaggi non sono stati ancora rivelati.