John Wick: Chapter 4, svelata la durata; sarà il film più lungo della saga

Collider ha appreso la durata di John Wick: Chapter 4, rivelando che si tratterà del capitolo più lungo della saga con Keanu Reeves. A quanto rivelato, il film durerà ben due ore e 49 minuti. Promessa mantenuta dal regista Chad Stahelski, il quale aveva anticipato a Collider che il film sarebbe stato il più lungo del franchise.

Come rivelato la scorsa estate, John Wick: Chapter 4 vedrà il titolare John Wick affrontare i suoi avversari più letali. Con una taglia sulla sua testa he aumenta costantemente, Wick porta la sua lotta contro la Gran Tavola nel mondo alla ricerca dei membri più potenti della malavita, da New York a Parigi, da Osaka a Berlino.

La pellicola inchioderà lo spettatore nella sala cinematografica per quasi tre ore. Il primo John Wick, uscito nel 2014, dura 101 minuti, mentre John Wick - Capitolo 2 e John Wick 3: Parabellum durano, rispettivamente, 122 e 131 minuti. Con John Wick 4 prossimo ai 169 minuti, ci attendiamo un film ad alto tasso di spettacolarità e violenza.

John Wick: Chapter 4, in uscita nei cinema italiani il 23 marzo, vedrà il ritorno di Ian McShane nei panni di Winston e Lance Reddick nei panni di Charon, insieme ai nuovi arrivati ​​Bill Skarsgård, che interpreta l'antagonista The Marquis, Shamier Anderson nei panni di The Tracker e Clancy Brown nel ruolo di The Harbinger. Il quarto film vedrà anche Caine (Donnie Yen) e Shimazu (Hiroyuki Sanada) affrontarsi l'uno contro l'altro. Keanu Reeves si riunirà anche con il suo ex co-protagonista di Matrix, Laurence Fishburne, che ritorna nei panni di Bowery King. Nel film appariranno anche Rina Sawayama, Scott Adkins e Natalia Tena, anche se i loro personaggi non sono stati ancora rivelati.