John Wick: Chapter 4, il trailer mozzafiato e i poster introducono vecchi e nuovi personaggi

Un nuovo trailer di John Wick: Chapter 4 ad alto tasso adrenalinico cattura lo spettatore nella morsa della tensione in attesa dell'uscita del film nei cinema italiani prevista per il 23 marzo. Nel frattempo, Lionsgate ha svelato una pioggia di character poster che introducono vecchi e nuovi personaggi.

Al fianco della star Keanu Reeves, nei panni del titolare John Wick, i dieci character poster ritraggono Donnie Yen nel ruolo di Caine, Bill Skarsgård in quello di Marquis, Rina Sawayama è Akira, Laurence Fishburne è il veterano Bowery King, Lance Reddick interpreta Charon, Shamier Anderson è Tracker, Clancy Brown è The Harbinger, Scott Adkins è Killa, Ian McShane torna nel ruolo di Winston e Hiroyuki Sanada è Shimazu.

Ballerina, Ana de Armas: "Lo spinoff di John Wick sarà il mio ultimo film d'azione"

Con una durata fiume di 2 ore e 49 minuti, John Wick: Chapter 4 preparerà il terreno per John Wick: Capitolo 5 e per l'imminente spin-off con Ana de Armas, Ballerina.

Diretto da Chad Stahelski, John Wick: Chapter 4 riprenderà dopo il cliffhanger finale di John Wick 3: Parabellum del 2019, che ha visto Wick ferito unire le forze con Bowery King (Laurence Fishburne) per affrontare la Gran Tavola, un consiglio di dodici signori del crimine che governano le organizzazioni criminali più potenti della malavita. Con la taglia sulla sua testa in costante aumento, Wick porta la sua lotta contro la Gran Tavola alla ricerca dei membri più potenti della malavita, da New York a Parigi, da Osaka a Berlino.