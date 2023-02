Ballerina, Ana de Armas: "Lo spinoff di John Wick sarà il mio ultimo film d'azione"

La star di Ballerina, Ana de Armas, ha rivelato che l'imminente film spin-off di John Wick segnerà la fine della sua carriera da eroina d'azione, almeno per il momento. Nello spinoff diretto da Len Wiseman, l'attrice cubana si calerà nei panni di un'assassina in cerca di vendetta dopo che la sua famiglia è stata massacrata. Ballerina sarà il suo ultimo film d'azione per un po' di tempo dopo aver inanellato ruoli secondari in No Time To Die e The Grey Man.

Blonde: Ana de Armas in una foto del film

In una recente intervista con Vanity Fair, Ana de Armas ha spiegato che Ballerina potrebbe segnare la fine della sua carriera come star action. L'attrice, che ha incarnato Marilyn Monroe nel criticato biopic Blonde, conquistando perfino una nomination all'Oscar come miglior attrice, ammette di essere più interessata a perseguire ruoli drammatici piuttosto che d'azione in questa fase della sua carriera. Ecco le sue parole:

"Dopo No Time to Die, c'è stata un'ondata di ruoli d'azione, ed è stato divertente. Ho scelto tra quelli che pensavo fossero più entusiasmanti o quelli con persone con cui volevo lavorare. Sento che Ballerina segnerà la fine di questa fase, almeno per ora, perché desidero ardentemente un'ondata di film simili a Blonde. Voglio lavorare con i registi e lavorare sui personaggi. Ho avuto l'opportunità di incontrare registi con cui voglio lavorare. Le persone a cui ho accesso stanno cambiando e questo mi rende entusiasta".

Ballerina, Ana de Armas anticipa folli combattimenti con Keanu Reeves: "Mi fa ancora male tutto"

Spinoff di John Wick al femminile, Ballerina sarà il quinto capitolo del franchise e reintrodurrà il personaggio di Rooney, apparso per la prima volta in John Wick 3: Parabellum, interpretato dalla ballerina Unity Phelan. Adesso protagonista assoluta dello spinoff sarà Ana de Armas, ma il film vedrà anche il ritorno del John Wick di Keanu Reeves, stavolta in un ruolo da spalla. Se la pellicola riscuoterà lo stesso successo di pubblico della saga di John Wick, chissà che Ana de Armas non cambi idea e decida di lasciare aperta una porta per altri ruoli d'azione.