John Wick 4 supera i due milioni di euro al debutto al box office italiano

Anche il pubblico italiano risponde con entusiasmo all'arrivo nei cinema di John Wick 4. Il nuovo capitolo della saga action dell'assassino interpretato da Keanu Reeves debutta al box office italiano in 429 sale superando i due milioni di euro e segnando oltre 272.000 presenze (dati Cinetel). Contando gli incassi internazionali, John Wick 4 arriva a 137,5 milioni complessivi a fronte di un budget di 100 milioni. Come anticipa la nostra recensione di John Wick 4, un malconcio John Wick unisce le forze con Bowery King (Laurence Fishburne) per affrontare la Gran Tavola, un consiglio di dodici signori del crimine che governano le organizzazioni criminali più potenti della malavita. Con la taglia sulla sua testa in costante aumento, Wick porta la sua lotta contro la Gran Tavola alla ricerca dei membri più potenti della malavita, da New York a Parigi, da Osaka a Berlino.

Stabile in seconda posizione L'ultima notte di Amore, diretto da Andrea Di Stefano e interpretato da Pierfrancesco Favino, Linda Caridi, Antonio Gerardi e Francesco Di Leva. Il poliziesco italiano acclamato dalla critica incassa altri 441.000 euro superando i 2,5 milioni di euro. Come svela la recensione di L'ultima notte di Amore, nel film si narrano le vicende di un tenente di polizia il quale, la notte prima del suo pensionamento, viene chiamato per indagare sulla scena del crimine in cui il suo migliore amico è stato ucciso: "Di Franco Amore si dice che è Amore di nome e di fatto. Di sé stesso lui racconta che per tutta la vita ha sempre cercato di essere una persona onesta, un poliziotto che in 35 anni di onorata carriera non ha mai sparato a un uomo."

L'ex numero uno, Shazam! Furia degli Dei, è terzo, ma i risultati al botteghino confermano l'emorragia di incassi subita dal cinecomic interpretato da Helen Mirren, Lucy Liu, Rachel Zegler, Adam Brody e Zachary Levi nel ruolo del protagonista. La pellicola incassa, infatti, 385.000 euro per un totale di 1,3 milioni. Risultato discreto in generale, ma decisamente fiacco per un film di supereroi. Il cammino del film diretto da David F. Sandberg si preannuncia difficoltoso anche in vista di un possibile futuro del personaggio nel nuovo DCU di James Gunn e Peter Safran. Qui la nostra recensione di Shazam! Furia degli Dei.

Il ritorno nei cinema italiani dopo il trionfo agli Oscar ha permesso a Everything Everywhere All at Once di balzare nuovamente nella top 5 dei migliori incassi a venti settimane dall'uscita. Atri 340.000 euro portano il film dei Daniels a un totale di 2,1 milioni. Qui trovate la nostra recensione di Everything Everywhere All at Once, nuovamente disponibile nei cinema italiani grazie a I Wonder Pictures in collaborazione con Unipol Biografilm Collection.

Con 326.000 euro, in quinta posizione troviamo il debutto del film, d'avventura di Alessio Liguori Il viaggio leggendario, uscito in 389 sale. Secondo la nostra recensione de Il viaggio leggendario, il film con i DinsiemE si rivela una sorpresa al botteghino.