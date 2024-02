Ballerina: l'uscita dello spinoff di John Wick rinviata di un anno, si lavora a nuove scene d'azione

Lo spinoff di John Wick con Ana De Armas non uscirà più, come previsto, nella primavera 2024, ma punterà direttamente al 2025; nel frattempo si lavora a nuove scene d'azione ancor più spettacolari.

Delusione tra i fan di John Wick per l'annuncio improvviso dello slittamento dell'uscita di Ballerina, spinoff al femminile interpretato da Ana De Armas. L'attesa pellicola action targata Lionsgate non uscirà più come previsto nella primavera del 2024, ma andrà al 6 giugno 2025. Il suo slot sarà occupato dal reboot de Il corvo.

Come riportato da Variety, che cita fonti interne allo studio, il regista Chad Stahelski, che supervisiona il franchise di John Wick insieme a Basil Iwanyk ed Erica Lee di Thunder Road, sta lavorando a stretto contatto con il regista di Ballerina Len Wiseman su ulteriori sequenze d'azione per il film. Visto che il reboot de Il corvo è ormai pronto per l'uscita, Lionsgate non vede alcun motivo per portare Ballerina nei cinema questa primavera affrettando tempi non ancora maturi.

John Wick: Chapter 4 - Keanu Reeves in una scena

Concorrenza spietata al botteghino

Da quanto anticipato, Ballerina segue le vicende di un'abile assassina addestrata nelle tradizioni dei Rom Ruska. A interpretare la protagonista è Ana de Armas, con lei Anjelica Huston, Gabriel Byrne, Lance Reddick, Catalina Sandino Moreno e Norman Reedus. Nel cast anche le star di John Wick Ian McShane e Keanu Reeves. Scritto da Shay Hatten e basato sui personaggi creati da Derek Kolstad e prodotto da Iwanyk, Lee e Stahelski, Ballerina è ambientato tra John Wick 3 e John Wick 4 proprio per permettere la partecipazione del personaggio di Keanu Reeves, apparentemente deceduto nel finale di John Wick 4.

Anche se il programma completo delle uscite cinematografiche per il 2025 non è stato ancora definito, Ballerina dovrà vedersela con diversi blockbuster insidiosi. I film la cui uscita è già prevista per giugno 2025 includono il live-action Dragon Trainer, The Black Phone 2 e il live-action Oceania. Superare gli incassi delle altre pellicole del franchise non sarà un'impresa facile.