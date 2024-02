Bill Skarsgård, la star di John Wick 4 e IT condannato per possesso di droga in Svezia

L'attore è stato arrestato e condannato in Svezia per possesso di droga, ecco cosa rischia

La star di John Wick 4 Bill Skarsgård è stato condannato dopo essere stato arrestato e accusato di possesso di droga nella sua nativa Svezia.

Secondo quanto riportato da TMZ, Skarsgård, noto anche per aver interpretato il ruolo di Pennywise il clown nella serie di film horror It, è stato arrestato per possesso di droga lo scorso ottobre in seguito a un incidente in aeroporto, nella sua città natale, Stoccolma. Secondo fonti delle forze dell'ordine a conoscenza del caso, l'attore aveva con sé 2,43 grammi di cannabis.

Cosa rischia l'attore?

Skarsgård si è dichiarato colpevole dell'accusa di possesso di stupefacenti e ha presentato i documenti al tribunale locale dove è stato processato, e mercoledì è stato condannato. Di conseguenza, l'attore 33enne ha evitato il carcere, la libertà vigilata e la libertà condizionale, ricevendo una multa di 40.000 corone svedesi, ovvero l'equivalente di poco più di 3.800 dollari americani. Skarsgård non ha ancora commentato ufficialmente l'accaduto.

La carriera di Skarsgård finora

In John Wick 4, Skarsgård interpretava il principale antagonista e uomo di punta dell'Alta Tavola, il Marchese Vincent da Gramont, alias Il Marchese, che fa combattere Wick (Keanu Reeves) in tutto il mondo per assicurarsi la libertà dal gruppo.

L'attore ha ricevuto ottime recensioni per la sua interpretazione del Marchese, che muore alla fine del quarto capitolo dopo una resa dei conti con Wick, anche se lo stesso Wick sembra morire per le ferite riportate. Il finale ambiguo dell'ultimo sequel di John Wick ha lasciato aperta la porta a un ritorno shock dell'assassino eponimo in John Wick 5, in fase di sviluppo presso Lionsgate.

Nei due capitoli cinematografici di It diretti da Andy Muschietti, ha interpretato invece Pennywise, feroce creatura nata dalla penna di Stephen King.

Skarsgård interpreterà Eric Draven nell'imminente remake de Il Corvo, che è stato acquistato dalla Lionsgate lo scorso settembre. Il reboot del Corvo sarà una nuova interpretazione dell'originale film gotico del 1994 con protagonista il compianto Brandon Lee, deceduto durante la produzione in seguito a una sparatoria accidentale.

Il Corvo: Bill Skarsgard protagonista del reboot diretto da Rupert Sanders

Inoltre, Skarsgård interpreterà il Conte Orlok nel prossimo remake di Nosferatu, diretto da Robert Eggers e interpretato anche da Willem Dafoe e Nicholas Hoult. Quest'ultimo sarà una nuova interpretazione del film horror del 1922 ispirato a Dracula di F.W. Murnau.