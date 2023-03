John Wick 4: il mito di Baba Yaga nel nuovo poster, cosa significa il soprannome di Keanu Reeves?

In attesa dell'uscita italiana di John Wick 4, prevista per il 23 marzo, il marketing internazionale del film si fa sempre più creativo. Dei 12 poster realizzati a mano da artisti provenienti da nove diversi paesi, a colpire è soprattutto quello del messicano Orlando Arocena, alias Mexifunk, svelato da Fandom, che riporta in vita le origini mitiche dell'assassino di Keanu Reeves, rievocando il soprannome Baba Yaga.

Chi è Baba Yaga

Il passato di John Wick lo perseguita. La sua abilità di assassino o rende una sorta di figura mitologica nel franchise e la sua ricerca di vendetta, così come le sue azioni passate, gli hanno fruttato il soprannome di Baba Yaga, figura che appartiene alla mitologia russa e che, a prima vista, potrebbe essere assimilata all'Uomo Nero. Ma in realtà non si tratta di questo. Come spiega ScreenRant, Baba Yaga non è affatto "l'uomo nero russo", è un essere completamente diverso. Nel folklore russo, è una strega che vive in una casa che si erge su cosce di pollo. Simile al racconto della strega dei fratelli Grimm in Hansel e Gretel (1812), Baba Yaga attira i bambini nella sua casa per divorarli. Circonda la sua casa con i resti umani delle sue vittime. Baba Yaga è stata mitizzata divenendo una figura da incubo che appare ogni volta che lo ritiene necessario, proprio come John Wick.

Perché John Wick viene chiamato Baba Yaga?

Sicuramente, il conteggio delle uccisioni di John Wick lo rende temuto da molti, ma non è certamente l'unico assassino d'élite del franchise. Inoltre, a differenza della strega Baba Yaga, John Wick non è malevolo né cerca di fare del male agli innocenti. Al contrario, vuole vendicarsi di coloro che hanno fatto del male. Perché allora gli è stato dato un soprannome dalle origini così oscure? A quanto pare c'è molto del passato di John Wick che non è stato svelato nei primi tre capitoli del franchise, ma è stato appena accennato. Anche il tatuaggio sulla schiena del personaggio, che recita 'Fortis Fortuna Adiuvat' (La forrtuna aiuta gli audaci) potrebbe avere a che fare con questi misteriosi eventi. Forse ne sapremo di più con la visione di John Wick 4 e verrà fatta chiarezza anche sull'origine del soprannome Baba Yaga.