John Wick 4: “Potrei inserire delle scene eliminate dal terzo film”, dice il regista

John Wick 2: Keanu Reeves a confronto con Laurence Fishburne

Chad Stahelski, regista dei film di John Wick, ha parlato di ciò che potremmo vedere nel quarto capitolo, inizialmente previsto per maggio 2021 e ora rimandato di un anno.

Intervistato dall'Hollywood Reporter, il cineasta ha svelato che alcuni elementi rimossi dal terzo episodio potrebbero fare capolino in John Wick 4: "Ci sono un paio di cose. Io adoro i temi, e ci sono dei rimandi evidenti al western e ai film di samurai, e anche alle leggende arturiane. Ne avevamo un paio che si sovrapponevano, e abbiamo ridotto il tutto all'essenziale. E c'erano due sequenze d'azione che abbiamo concepito, ma per mancanza di spazio le abbiamo rimosse. E mi piace pensare che per il 90% di quel materiale eliminato ci sia modo di inserirlo nel quarto film." Stahelski si è anche espresso sulla questione recente dei montaggi alternativi e dei commenti dei fan, affermando che dà retta alle reazioni del pubblico, ma solo fino a un certo punto: "Se il film è già scritto e mi si chiede di cambiarlo, preferisco girarlo come avevo previsto di fare. Ma se siamo ancora alla fase delle idee e leggo qualcosa di interessante, lo tengo in considerazione. Per quanto riguarda la nozione del Director's Cut, i miei film sono effettivamente miei, al 95-99%."

John Wick: storia di una trilogia sincopata

John Wick: Keanu Reeves in una scena del film action

Il primo John Wick è uscito nell'autunno del 2014, consacrando nuovamente Keanu Reeves come icona del cinema d'azione, ed è diventato un vero e proprio franchise: John Wick - Capitolo 2 e John Wick 3: Parabellum sono usciti rispettivamente nel 2017 e nel 2019, e il quarto episodio è in lavorazione per la primavera del 2022. È inoltre previsto uno spin-off cinematografico, Ballerina, e si sta lavorando anche a una serie televisiva incentrata sul Continental, ma quest'ultima, ha spiegato Chad Stahelski, è attualmente in standby per cause di forza maggiore. John Wick 4 film era inizialmente previsto per il maggio del 2021, lo stesso weekend in cui sarebbe uscito The Matrix 4, sempre con Reeves davanti alla macchina da presa e Stahelski coinvolto per gli stunt.