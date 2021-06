John Wick 4: Laurence Fishburne conferma il ritorno nei panni del Bowery King

Laurence Fishburne conferma che riprenderà il ruolo del Bowery King in John Wick: Chapter 4, e presto sarà sul set a fianco di Keanu Reeves.

Laurence Fishburne ha confermato ufficialmente il ritorno in John Wick 4 dove tornerà a interpretare il ruolo del Bowery King. Dopo i ritardi degli ultimi mesi, il momento di fare ritorno sul set della popolare saga action si fa sempre più vicino.

John Wick 2: Laurence Fishburne in un'immagine del film

John Wick: Chapter 4 arriverà nei cinema nel maggio 2022. Il regista Chad Stahelski si prepara a girare il film nelle prossime settimane in varie location intorno al globo inclusi New York, Giappone e Berlino.

Anche il cast sta prendendo forma. A fianco della star Keanu Reeves troveremo Donnie Yen, Rina Sawayama, Bill Skarsgård e Shamier Anderson. E poi ci sarà il veterano del franchise Laurence Fishburne, che ha confermato il ritorno in un'intervista a Collider spiegando:

"Ho letto la sceneggiatura ed è davvero fantastica. Si tratta dello stesso universo dei primi tre film, ma è molto più profondo. Profondo in termini di codice degli assassini e di relazioni che John ha con un personaggio in particolare, interpretato da Mr. Watanabe, sarà il cuore e l'anima del film."

John Wick - Capitolo 2: "Keanu Reeves? Una persona speciale" dice Riccardo Scamarcio

Fishburne ha aggiunto che si sposterà a Berlino per le riprese tra un paio di mesi. La sua presenza rivestirà un ruolo importante nel nuovo capitolo visto che, come anticipato dal finale di John Wick 3, John Wick e il Bowery King formeranno un'alleanza per combattere Winston e la High Table.

Per quanto riguarda il riferimento a Mr. Watanabe, si dovrebbe trattare del personaggio interpretato da Donnie Yen, che a quanto pare è un vecchio amico di John Wick, ma gli ulteriori dettagli li scopriremo nei prossimi mesi.