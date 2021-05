John Wick - Capitolo 2: "Keanu Reeves? Una persona speciale" dice Riccardo Scamarcio

Keanu Reeves è una persona veramente speciale secondo quanto dichiarato da Riccardo Scamarcio, il quale ha lavorato con lui sul set di John Wick - Capitolo 2 ed è stato letteralmente conquistato dalla professionalità e dall'umanità del celebre attore canadese.

John Wick 2: Keanu Reeves a confronto con Laurence Fishburne

"Reeves è una persona dolcissima, seria, di poche parole e molto sensibile. Ha un carisma tutto suo, una specie di aurea, è molto impressionante e devo dire che la cosa che colpisce di più è che ti rendi subito conto che è un ragazzo molto speciale." Ha dichiarato l'attore italiano durante un'intervista di Viva l'Italia.

Alla domanda: "Come ti sei trovato in una realtà diversa, accanto ad attori come Keanu?" Scamarcio ha risposto: "Non cambia niente. Le dinamiche del set sono identiche. Chiaramente cambia il budget, giri con molte più comparse, loro hanno un'industria che li sostiene. Il film sta andando benissimo, ha già incassato nel mondo 130 milioni di dollari, a fronte di un costo di 40. Mi sono trovato bene, l'esperienza è stata faticosa, però sono anche molto soddisfatto per essere riuscito a cavarmela bene in una situazione difficile."

John Wick 2: Riccardo Scamarcio in una foto del film

Durante l'intervista Riccardo Scamarcio ha anche parlato del momento economico "drammatico e complesso" che stiamo vivendo in cui, secondo l'attore, "molti credono che la cultura sia un aspetto secondario ma non è così. Ne ho parlato anche con Keanu Reeves sul set di John Wick - Capitolo 2: il disastro economico e politico nasce da una assenza di levatura morale etica esistenziale".