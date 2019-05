John Wick 4: Lionsgate rivela la data di uscita del film

John Wick tornerà con un quarto capitolo del franchise action e Lionsgate ha annunciato che la data di arrivo nelle sale è prevista per il 21 maggio 2021.

Il progetto con protagonista Keanu Reeves, di cui per ora non è stato confermato il ritorno, sta ottenendo degli ottimi risultati ai box office e si sta rivelando un investimento redditizio per lo studio.

John Wick 3: Parabellum ha infatti debuttato nelle sale cinematografiche ottenendo 57 milioni di dollari sul mercato americano e un totale, a livello internazionale, di 92.2 milioni.

Il risultato è il migliore ottenuto da Lionsgate dal novembre 2015 quando The Hunger Games: Mockingjay - Parte 2 era riuscito a esordire con 102.6 milioni.

Nel terzo capitolo del film - di cui potete leggere la nostra recensione - il protagonista è in fuga a causa della taglia sulla sua testa arrivata a ben 14 milioni di dollari e dopo aver infranto una regola fondamentale nel suo "mondo professionale": ha ucciso dentro il Continental Hotel, attirandosi le ire di tutti gli assassini.

John dovrebbe essere già morto, ma il manager del Continental (luogo al centro di una serie televisiva ideata come spinoff dei film), Winston (Ian McShane), gli ha concesso un'ora prima di "scomunicarlo". John sfrutterà ogni arma a sua disposizione per sopravvivere in fuga nelle strade di New York City.

Tra gli interpreti, oltre all'attore Keanu Reeves, ci saranno Halle Berry, Anjelica Huston, Asia Kate Dillon, Mark Dacascos, Jason Mantzoukas, Yayan Ruhian, Cecep Arif Rahman e Tiger Hu Chen. Confermato anche il ritorno di Laurence Fishburne, Lance Reddick e Ruby Rose, mentre Hiroyuki Sanada interpreterà il principale villain.

John Wick 3: Parabellum, scritto da Derek Kolstad e diretto da Chad Stahelski.

