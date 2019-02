The Continental: Ian McShane non comparirà nella serie spinoff di John Wick

Ian McShane non comparirà nella serie tv spinoff di John Wick, The Continental. Il successo stratosferico di John Wick, divenuto uno dei casi cinematografici del 2014, ha dato vita a tre sequel, l'ultimo in uscita a breve, e ha riportato in auge la star Keanu Reeves affiancandolo di attori di livello quasi, per l'appunto Ian McShane.

Adesso è in preparazione The Continental, primo spinoff televisivo dedicato al mitico hotel degli assassini che potrebbe vedere la presenza di Keanu Reeves in veste di guest star. Quel che è certo è che purtroppo non ci sarà il manager dell'hotel Winston, incarnato da Ian McShane. L'attore ha svelato: "Non comparirò nella serie tv, ma potrei essere presente sotto forma di voiceover".

The Continental, prodotta da Starz, sarà incentrata sugli strani eventi che si verificano all'interno del Continental, hotel per killer frequentato da John Wick nei film. Chris Collins, produttore di Sons of Anarchy, sarà lo showrunner della serie serie prodotta da Keanu Reeves con gli autori del franchise cinematografico. La serie vedrà un nuovo protagonista, un personaggio che non nasce assassino, ma ha dei legami con il sottobosco criminale.

John Wick 3 arriverà nei cinema il 16 maggio 2019. Il film vedrà John Wick in fuga per due ragioni. La prima è che sulla sua testa pende una taglia da 14 milioni di dollari, l'altra è che ha infranto una regola chiave: ha ucciso dentro il Continental Hotel, attirandosi le ire di tutti gli assassini. John dovrebbe essere già morto, ma il manager del Continental, Winston, gli ha concesso un'ora prima di "scomunicarlo". John sfrutterà ogni arma a sua disposizione per sopravvivere in fuga nelle strade di New York City.

