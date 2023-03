John Wick 4, il regista dichiara: "Keanu Reeves e io abbiamo finito per il momento"

Il regista di John Wick 4, Chad Stahelski, anticipa che per il momento il franchise va in pausa, incertezza sul quinto capitolo.

Il regista di John Wick, Chad Stahelski, ha affrontato lo status del quinto film precedentemente pianificato, affermando che per il momento, dopo l'uscita di John Wick 4, il franchise entra in pausa.

Durante un'intervista con The Hollywood Reporter, a Chad Stahelski è stato chiesto che ne sarà del preannunciato John Wick 5, il cui sviluppo è in corso da tempo. "Nella nostra mente, Keanu Reeves e io abbiamo chiuso per il momento. Faremo riposare John Wick", ha risposto il regista.

"Sono sicuro che lo studio ha un piano", ha proseguito Stahelski. "Se tutti lo adorano e ottiene un grande successo, allora ci prendiamo una piccola pausa. Per qualche strana ragione, John Wick esce sempre per ultimo ottiene sempre in Giappone. Se sarà lo stesso anche questa volta, faremo un tour giapponese e faremo uscire il film a settembre. Keanu e io faremo un lungo viaggio a Tokyo, ci siederemo all'Imperial Hotel Scotch Bar e diremo: 'Cosa ne pensi?' Sorseggeremo un paio di whisky invecchiati 20 anni e scriveremo alcune idee sui tovaglioli. Se queste idee funzionano, forse faremo un film".

John Wick 4 riparte dal finale di John Wick 3: Parabellum", che ha visto il famigerato assassino di Keanu Reeves cadere dall'alto del Continental Hotel dopo essere stato tradito dal suo confidente Winston (Ian McShane). Malconcio, ma vivo, Wick viene soccorso dal Bowery King (Laurence Fishburne) e si rimette in piedi per liberarsi dal dominio dell'inafferrabile e spietata Gran Tavola, che gli dà la caccia.

Le prime reazioni promuovono John Wick 4, alimentando l'hype dei fan (come se non fosse già alle stelle).

In attesa di sapere se ci sarà un John Wick 5 o la saga si interromperà definitivamente col quarto capitolo, il franchise si espanderà con un lungometraggio al femminile, Ballerina, interpretato da Ana De Armas, e con la serie The Continental, incentrata sul celebre hotel degli assassini.