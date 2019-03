John Wick 3: svelato il villain Zero, domani il nuovo trailer!

In attesa dell'arrivo del nuovo trailer, John Wick 3 ci regala un primo sguardo a Zero, principale villain del terzo capitolo della saga action.

In John Wick 3: Parabellum, John Wick si troverà a sfidare un intero mondo di assassini che gli danno la caccia per raccogliere la taglia di 14 milioni di dollari che pende sulla sua testa. Ma il più pericoloso tra i killer è proprio Zero, interpretato da Mark Dacascos, attore ed esperto di arti marziali. Empire ci regala la prima immagine del personaggio.

Tra John Wick e Zero non c'è solo rivalità. A quanto pare, il villain nutre rispetto, perfino ammirazione, per il nostro eroe. Ma questo non gli impedirà di dargli una caccia spietata, perciò prevediamo colpi di scena a non finire. "E' un grande fan di John Wick fan" ha svelato Mark Dacascos parlando del suo personaggio "così vedremo un mood del tipo 'Devo ucciderti, ma sai che non lo vorrei fare!'"

Il nuovo trailer di John arriverà domani. Nell'attesa, IGN anticipa il trailer con una serie di otto brevissimi teaser che ci forniscono un assaggio dell'atmosfera ad alta tensione.

Nel cast di John Wick 3, oltre alla star Keanu Reeves, sono in arrivo Halle Berry, Anjelica Huston, Asia Kate Dillon, Mark Dacascos, Jason Mantzoukas, Yayan Ruhian, Cecep Arif Rahman e Tiger Hu Chen. Rivedremo, inoltre, Laurence Fishburne, Lance Reddick e Ruby Rose, mentre Hiroyuki Sanada interpreterà il principale villain.

John Wick 3: Parabellum, scritto da Derek Kolstad e diretto da Chad Stahelski, arriverà nei cinema italiani il 16 maggio 2019.

