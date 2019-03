Keanu Reeves: shopping a Roma e selfie con le commesse!

Keanu Reeves è stato avvistato a fare shopping a Roma in un negozio di belle arti, visita coronata da un selfie con le commesse del negozio in questione. L'attore si reca spesso in Italia dove vive la sorella Kim, malata di leucemia, e ogni volta non si tira indietro quando si tratta di farsi fotografare con i fan. Stavolta il fortunato incontro è toccato alle commesse del negozio Vertecchi di via Pietro da Cortona 18, al Flaminio, una bottega con più sedi che vende prodotti per le belle arti come pennelli, acquerelli, carta e colori.

Le due entusiaste commesse che hanno avuto la fortuna di servire Keanu Reeves hanno dichiarato a Repubblica: "Ha acquistato un matitone particolare e degli articoli di belle arti, tutto made in Italy. Tutti materiali tecnici, insomma".

Qualche mese fa Keanu Reeves era stato avvistato sempre a Roma mentre portava fuori a pranzo la sorella Kim. Nell'occasione il divo è stato visto piangere sommessamente fuori dal locale, forse per via della delicata situazione familiare.

A breve rivedremo Reeves sul grande schermo nell'atteso John Wick 3: Parabellum, ultimo capitolo della saga di John Wick, nei cinema italiani a partire dal 16 maggio 2019. Successivamente ritroveremo l'attore come voce di Toy Story 4, il cui personaggio rimane per il momento top secret.

