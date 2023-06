John Wick, il regista conferma il ritorno di Halle Berry: 'Ma odio il termine spinoff'

Il personaggio di Sofia, interpretato da Halle Berry e apparso per la prima volta in John Wick 3, tornerà in altri progetti futuri del franchise.

Mentre i fan attendono di conoscere i primi dettagli su John Wick 5, annunciato ufficialmente da Lionsagte dopo il successo clamoroso del quarto capitolo, il regista Chad Stahelski è tornato a parlare dell'espansione del John Wick franchise e di come ci fossero stati alcuni tentativi di riesumare anche il personaggio di Sofia, interpretato da Halle Berry e apparso per la prima volta in John Wick 3: Parabellum come alleato del celebre sicario di Keanu Reeves.

"Sì, ci sono state varie conversazioni per provare a riportarla in altri progetti... ma odio il termine spinoff. Saranno dei progetti satellite dell'intero franchise e penso che saranno molto buoni" ha dichiarato Stahelski ai microfoni del podcast The Joe Rogan Experience.

Era stata la stessa Halle Berry a dichiarare nel 2022 che ci fossero dei piani per realizzare un film sul suo personaggio, ma da allora non si è saputo più nulla. Al momento gli unici due spinoff in arrivo sono Ballerina, film con Ana de Armas, e la serie Prime Video The Continental, che racconterà le origini del celebre hotel degli assassini.

Proprio Chad Stahelski ha stilato un fantacasting per un ipotetico quinto capitolo di John Wick ai microfoni di The Direct: "Ci sarebbe una notevole lista, ma il primo che mi viene in mente è senza dubbio Cillian Murphy. Sono un grande fan di Peaky Blinders e penso che sarebbe perfetto per il franchise. Anche Colin Farrell sarebbe fantastico, idem Charlize Theron che ha già all'attivo Atomica Bionda. Quando ho visto quel film mi sono detto che avrei dovuto assolutamente lavorare con lei, è fantastica. Ho lavorato anche con Michelle Yeoh anni fa per una pubblicità e muoio dalla voglia di lavorare di nuovo con lei. Sono una suo grande fan".