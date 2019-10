Joaquin Phoenix non parla più con Casey Affleck da anni, ecco svelata la ragione

Joaquin Phoenix non parla più con l'ex migliore amico e cognato Casey Affleck da anni, l'attore ha svelato il motivo nel corso di una recente intervista realizzata durante la promozione di Joker.

Joaquin Phoenix e Casey Affleck sono stati grandi amici a lungo. Nel 2006 i due sono diventati cognati dopo che Affleck ha sposato la sorella minore di Joaquin Phoenix, Summer. Nel 2010 i due hanno presentato alla Mostra di Venezia il 2010 mockumentary sperimentale Joaquin Phoenix - Io sono qui!, diretto da Casey Affleck, in cui Phoenix interpretava una semi-caricatura di sé stesso che, stanco di fare l'attore, decide di diventare un cantante hip-hop.

Alla base della rottura dell'amicizia vi sarebbero proprio i problemi sorti sul set di Joaquin Phoenix - Io sono qui!. Nella fase acuta del Movimento #MeToo, due donne della crew hanno accusato Casey Affleck di molestie e abusi sessuali svelando che il regista e attore aveva creato un'atmosfera non professionale e pericolosa sul set. Le accuse sono poi riemerse quando Casey Affleck ha conquistato l'Oscar per la sua interpretazione in Manchester by the Sea e la sua carriera, da allora, non si è più risollevata.

Anche l'amicizia con Joaquin Phoenix è evaporata, è lo stesso interprete di Joker a svelarlo in un'intervista a Vanity Fair in cui specifica che i due non si parlano da anni. Ad aggravare la situazione, Casey Affleck e Summer Phoenix hanno divorziato nel 2015. "Non ho più parlato con lui né direttamente né indirettamente da molto tempo. Tre o quattro anni" specifica l'attore, aggiungendo che sono stati i suoi avvocati a consigliarlo di non parlare con l'amico dopo le accuse di molestie piovute sulla sua testa. Nelle accuse, si parla dei letti di Casey Affleck e Joaquin Phoenix sul set in Costa Rica usati per attività sessuali con altre donne. Casey Affleck avrebbe, inoltre, apostrofato le donne con termini inappropriati, avrebbe cercato di sedurre una delle collaboratrici per portarla nella sua camera d'hotel e avrebbe ordinato a un membro della troupe di calarsi i pantaloni davanti a lei.

In un'intervista col Guardian del 2018, Joaquin Phoenix aveva rifiutato di addentrarsi nella questione delle accuse di molestie eludendo la domanda sul fatto che l'atmosfera goliardica sul set del mockumentary avesse passato il segno, ma ha affrontato il problema delle molestie a Hollywood più in generale, spiegando: "E' chiaro che le molestie esistono da un sacco di tempo. Io per primo avrei potuto fare di più per aiutare le mie colleghe. Ciò di cui stiamo parlando è abuso di potere. Il sesso è un'arma. Ho visto abusi di potere dappertutto. Ci sono un sacco di situazioni in cui avrei voluto possedere la forza e la capacità di ribellarmi e dire 'Ehi, fermatevi!' Sento che avrei dovuto farlo, ma ci sono altre volte in cui non sarei stato in grado".

Nonostante le controversie, da ieri Joker è nei cinema italiani. Joaquin Phoenix e il regista Todd Phillips hanno difeso Joker dalle accuse di violenza piovutegli addosso. Per conoscere il nostro giudizio, potete visionare la nostra recensione e videorecensione di Joker.