Joaquin Phoenix indaga su un omicidio nel trailer finale di Eddington

A24 ha rilasciato il trailer finale di Eddington, il nuovo film diretto da Ari Aster, autore di Hereditary e Midsommar. Si tratta di una commedia nera in chiave western con Joaquin Phoenix nel ruolo principale.

La sinossi ufficiale descrive così la storia: "Nel maggio 2020, una situazione di stallo tra lo sceriffo e il sindaco di una piccola cittadina scatena una pericolosa escalation che trasforma i vicini in nemici nella comunità di Eddington, nel New Mexico". Potete vedere il trailer qui sotto.

Il trailer di Eddington: politica, tensioni sociali e caos imminente

Nel filmato, lo sceriffo Joe Cross (interpretato da Phoenix) è impegnato a indagare su un omicidio avvenuto nel territorio della tribù locale. Cross, però, ha anche ambizioni politiche: vuole infatti candidarsi a sindaco, posizione attualmente occupata da Ted Garcia (Pedro Pascal).

q-yUOB-ZFXc

Il trailer mostra Cross faticare a mantenere l'ordine durante una protesta sempre più agitata. La situazione precipita rapidamente: la tensione cresce, tra sparatorie, incendi e il malcontento generale che si diffonde nella comunità. Nel filmato si percepiscono chiaramente paranoia, tensioni politiche e conflitti sociali sempre più accesi.

Il cast e la produzione di Eddington

Accanto a Phoenix e Pascal troviamo Luke Grimes nel ruolo dell'agente Guy, Deirdre O'Connell nei panni di Dawn, Michael Ward nel ruolo di Michael, Amélie Hoeferle in quello di Sarah, Clifton Collins Jr. nel ruolo di Lodge, William Belleau come agente Butterfly Jimenez, Austin Butler nel ruolo di Vernon Jefferson Peak ed Emma Stone nei panni di Louise Cross.

Ari Aster torna a collaborare con A24 per il suo quarto progetto con la casa di produzione, dopo il grande successo di Hereditary e Midsommar e il più divisivo Beau ha paura. Il film è prodotto dallo stesso Aster insieme a Lars Knudsen e Ann Ruark.

Presentato in anteprima al Festival di Cannes 2025, dove ha gareggiato per la Palma d'Oro, Eddington arriverà nelle sale cinematografiche il 18 luglio 2025. Le prime recensioni sono state contrastanti, ma il film resta tra i titoli più attesi dell'anno per i fan del regista e per gli amanti del cinema di genere.