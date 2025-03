Beau ha paura, Joaquin Phoenix era "troppo intenso": il consiglio della co-star per smorzare la tensione

Joaquin Phoenix ha recitato con troppa intensità sul set di Beau ha paura, uno degli ultimi film diretti da Ari Aster. Conosciuto per essere uno dei più grandi attori contemporanei, Phoenix è noto per le sue interpretazioni di personaggi oscuri, misteriosi e problematici.

Una delle co-star di Beau ha paura ha raccontato di aver fornito un consiglio all'attore, perché a suo avviso era eccessivamente intenso durante le riprese.

L'improvvisazione di Joaquin Phoenix

A fornirgli un consiglio è stato un veterano del teatro e dello schermo americano, Nathan Lane, che nella puntata di un podcast ha raccontato quanto si sia divertito nel lavorare con Phoenix e la sua improvvisazione.

Primo piano di Joaquin Phoenix

"Ricordo che ad un certo punto Ari mi ha detto che non avrebbe detto le battute così com'erano scritte. Mi disse qual era l'obiettivo del mio personaggio e mi chiese di infilarci almeno un paio delle battute che aveva scritto".

Il consiglio di Nathan Lane a Joaquin Phoenix

Ari Aster e Nathan Lane sentivano che qualcosa nella scena non andava, ed è quel punto che l'attore ha proposto a Phoenix di rendere la sequenza più comica.

"Tre ore sono andate in fumo e allora abbiamo ricominciato da capo. Stavamo discutendo della scena e allora ho detto a Joaquin 'guarda, non ci conosciamo bene e non so come dirtelo ma credo che questa scena sia pensata per essere divertente. Stiamo uscendo da 45 minuti di apertura kafkiana terrificante. Secondo me Ari l'ha scritta per essere "divertente"'.

Una scena di Beau ha paura

Lane gli propose di utilizzare un peluche da mettere sotto di lui e quando il suo personaggio doveva fare uno strano suono come da copione, avrebbe dovuto tirarlo fuori e fissarlo. Un consiglio che cambiò letteralmente la scena:"Mi disse che non ci sarebbe riuscito e io gli dissi 'Hai vinto un Oscar, metticela tutta. Poi scoppiò a ridere".