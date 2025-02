Eddington, film di Ari Aster con star Emma Stone e Joaquin Phoenix, debutterà a Cannes 2025?

Eddington, il nuovo film di Ari Aster dal cast stellare guidato da Joaquin Phoenix ed Emma Stone, potrebbe essere presentato in anteprima mondiale al Festival di Cannes 2025.

Il sito di Variety ha infatti condiviso qualche aggiornamento sul progetto cinematografico che verrà presentato all'European Film Market di Berlino tra qualche giorno.

Cosa racconterà Eddington

I protagonisti di Eddington, nuovo titolo targato A24, ha come star - oltre a Joaquin Phoenix ed Emma Stone, anche Pedro Pascal, Austin Butler, Deirdre O'Connell, Micheal Ward, Clifton Collins Jr e Luke Grimes.

Ari Aster, dopo l'impegno alla regia, sta attualmente lavorando al montaggio del film.

Phoenix e il regista sul set

Al centro della trama dovrebbe esserci una coppia che rimane bloccata in una piccola cittadina messicana. I due, inizialmente, vengono accolti in modo positivo, ma di notte avviene una svolta molto sinistra. Phoenix, secondo le indiscrezioni, avrà la parte dello sceriffo della città, un uomo con dei sogni molto ambiziosi.

Beau ha paura è il coronamento dell'incubo materno di Ari Aster

Il possibile debutto al festival francese

Aster non ha mai presentato una delle sue opere al Festival di Cannes, ma l'uscita di Eddington, che dovrebbe avvenire in estate, sembra perfetta per una presenza tra le proposte in programma sulla Croisette.

Le riprese di Eddington erano iniziate nel mese di marzo dello scorso anno. Il filmmaker, oltre a essere impegnato come regista, è anche sceneggiatore e produttore.

La fotografia è invece firmata da Darius Khondji (Bardo), per due volte nominato agli Oscar durante la sua carriera.

Butler, parlando del film, aveva dichiarato: "L'intero team con cui ho lavorato è stato incredibile. Non voglio rivelare molto riguardo alla storia e al personaggio ma è stata un'avventura straordinaria che ho avuto la fortuna di vivere. Ho interpretato un personaggio molto diverso da qualsiasi cosa abbia fatto finora".