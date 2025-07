Shaila Gatta dopo il Grande Fratello volta pagina: spunta un calciatore nella sua vita

Shaila Gatta pare proprio che l'ex concorrente del Grande Fratello abbia messo un punto definitivo alla sua storia con Lorenzo Spolverato. Dopo l'addio davanti alle telecamere nell'ultima puntata del reality, I due, amatissimi dal fandom delle Shailenzo, hanno provato a chiarire prima al telefono e poi con un confronto di persona. Il risultato? Una decisione sofferta, ma inevitabile: la loro relazione è ufficialmente archiviata.

Nonostante ciò, i fan più romantici (o ossessionati) non si arrendono e continuano a sperare in un ritorno di fiamma. Ma dovranno fare i conti con un nuovo capitolo nella vita sentimentale della ballerina napoletana, che potrebbe spegnere definitivamente quelle speranze.

L'ex gieffina e il calciatore: ecco cosa dicono i rumors

Secondo un'indiscrezione lanciata dall'esperta di gossip Deianira Marzano, Shaila Gatta avrebbe iniziato a frequentare Riccardo Sottil, classe 1999, nato a Torino, calciatore attualmente in forza alla Fiorentina. Nel 2022 è stato convocato dall'allora commissario tecnico Roberto Mancini per il raduno di fine stagione dedicato ai giocatori considerati di interesse per la Nazionale.

Riccardo Sottil

A quanto pare, tra i due ci sarebbe più di una semplice simpatia: una fonte vicina ai diretti interessati avrebbe confermato la frequentazione. Da ricordare che nell'ultima stagione calcistica, quella che ha assegnato il quarto scudetto al Napoli, Sottil ha trascorso anche sei mesi al Milan, ma oggi è tornato in forza ai viola.

Nel frattempo, Shaila Gatta si sta ritagliando un nuovo ruolo all'interno del mondo televisivo: è infatti il volto ufficiale dei casting della nuova edizione del Grande Fratello, in partenza a settembre. Con entusiasmo e grinta, ha invitato tutti a partecipare alle selezioni.

"Attenzione, domandona importante: vi siete mai chiesti 'come ci starei nella Casa del Grande Fratello?' Perché ragazzi, nulla è impossibile. Perché non provare? Iscrivetevi ai casting, provateci. Carpe diem, cogli l'attimo. La vita va presa al volo e crederci sempre, mi raccomando, non mollate perché è un'esperienza che vi cambierà la vita e anche il vostro modo di pensare". Nuovi progetti, nuovi amori e tanta voglia di guardare avanti: per Shaila è tempo di voltare pagina. E chissà che non sia proprio Riccardo Sottil a scrivere con lei il prossimo capitolo.