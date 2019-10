Joker: Joaquin Phoenix e Robert De Niro hanno litigato prima delle riprese

Prima dell'inizio delle riprese di Joker, Joaquin Phoenix e Robert De Niro avrebbero litigato per via delle divergenze sul metodo di lavoro. Mettere insieme i due più famosi attori di metodo ha creato qualche scintilla, ma tutto sarebbe prontamente rientrato al momento del primo ciak, come conferma il regista Todd Phillips.

A rivelare le tensioni sul set di Joker è stato lo stesso Todd Phillips nel corso di un'intervista a Vanity Fair. Phillips ha specificato che il motivo dello scontro riguardava le prove. Robert De Niro voleva fare una lettura del copione con tutto il cast e la crew, mentre Joaquin Phoenix non approvava questo tipo di processo visto che preferisce lavorare sul momento quando si trova sul set.

Todd Phillips spiega: "Bob mi ha chiamato e mi ha detto, 'Digli che è un attore e che deve essere alle prove, vorrei una lettura completa quindi andremo in una stanza e leggeremo.' Io mi trovavo tra l'incudine e il martello, perché Joaquin mi rispondeva 'Non ho nessuna fottuta intenzione di fare una lettura' e Bob insisteva".

Alla fine Joaquin Phoenix è stato convinto a partecipare alla lettura del copione che si è tenuta nell'ufficio di Robert De Niro a Manhattan. Todd Phillips rivela che Phoenix "ha mormorato tutto il tempo mentre leggeva e dopo si è messo in un angolo a fumare." Quando De Niro ha chiesto di parlare a quattr'occhi col collega, lui ha rifiutato. "Joaquin è di fronte a Bob, e all'improvviso dice 'Non posso, devo andare a casa'. Si sentiva male perché la lettura del copione non gli era piaciuta."

Alla fine Joaquin Phoenix e Robert De Niro sono riusciti ad appianare le loro divergenze e la lavorazione del film è andata avanti senza intoppi anche se sul set le due star si sono parlate molto di rado.

Parlando del suo metodo di lavoro, Joaquin Phoenix ha specificato che per lui la recitazione è come "un documentario. Devi provare quelle cose nel momento, devi capire costa sta pensando e provano il tuo personaggio in quel preciso momento. Robert è il mio attore preferito, ma non mi piaceva parlare con lui sul set. Il primo giorno ci siamo detti buongiorno e poco altro".

