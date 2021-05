J.J. Abrams avrà un grande impatto nei film DC, mentre l'universo di Zack Snyder si conclude

Lo Snyderverse si è concluso con Zack Snyder's Justice League. Per i fan di Zack Snyder non ci sono possibilità di vedere altri film del regista in questo universo dal momento che il futuro del DC Universe sarà segnato dall'impronta di J.J. Abrams.

J.J Abrams, regista e produttore, ad un evento

In un articolo di Hollywood Reporter sull'atteso reboot di Superman si rivela che Warner Bros. avrebbe già incontrato vari registi a cui affidare la sceneggiatura di Ta-Nehisi Coates. Ma nel progetto ci sarà l'influenza fondamentale di J.J. Abrams, che si occuperà del progetto solo in veste di produttore visto che non pare non abbia alcuna intenzione di dirigerlo.

Secondo il report, il nuovo film su Superman sarà essenziale per stabilire i piani futuro dello studio sui film DC, pare inoltre, che, come anticipato da alcuni rumor, il film su The Flash inaugurerà il multiverso. Per quanto riguarda Zack Snyder's Justice League, si è trattato del canto del cigno di Zack Snyder. L'unico lascito nel futuo DC saranno, per adesso, le star Gal Gadot (Wonder Woman), Jason Momoa (Aquaman) ed Ezra Miller (The Flash).

The Batman sarà ambientato su Terra-2, il reboot di Superman di J.J. Abrams seguirà quel modello?

A quanto pare, il ruolo di J.J. Abrams nel futuro del DC Universe sarà fondante. Nel settembre 2019 il regista e produttore ha firmato un accordo da 500 milioni di dollari con WarnerMedia nel settembre 2019. Oltre a produrre il prossimo film di Superman, Abrams supervisionerà il Justice League Dark Universe che si estenderà sia al cinema che alla tv. Tra i progetti in arrivo ci potrebbe essere un reboot di Constantine per HBO Max. Hollywood reporter anticipa anche la possibilità mai tramontata di un sequel di Joker e un film su Blue Beetle di Angel Manuel Soto, la serie Naomi di Ava DuVernay e una serie su Green Lantern.

Nel frattempo si attende l'uscita di The Batman, fissata per il 4 marzo 2022.