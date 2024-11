Samuel L Jackson si unisce al cast del nuovo film di J.J. Abrams

Samuel L. Jackson è in trattative per entrare a far parte del cast del misterioso nuovo film di J.J. Abrams, per Warner Bros. e Bad Robot. L'attore dovrebbe unirsi ad un cast che include già ufficialmente Glen Powell, Emma Mackey e Jenna Ortega. Al momento, rimangono segreti i dettagli sulla trama.

Inizialmente, era circolata la voce che potesse trattarsi di un film sui viaggi nel tempo ma in seguito è arrivata la smentita. Abrams si occuperà della scrittura, della regia e della produzione del film, attraverso la sua Bad Robot. Attualmente, Samuel L. Jackson è protagonista, con John David Washington, del film Netflix The Piano Lesson.

I progetti

Nel lungometraggio sulla piattaforma streaming, basato sull'opera teatrale di August Wilson, Samuel L. Jackson riprende il ruolo già interpretato a teatro al fianco di Washington. Dopo una distribuzione limitata nelle sale, il film approderà presto in streaming.

Samuel L. Jackson con John Travolta in Pulp Fiction

È un periodo particolarmente ricco di impegni per Samuel L. Jackson, che comparirà presto anche nel western The Unholy Trinity al fianco di Pierce Brosnan e nel film d'azione di Renny Harlin, The Beast, in cui recita al fianco di Joel Kinnaman, oltre ad Afterburn, accanto a Dave Bautista.

Ritorno alla regia

J.J. Abrams è pronto a tornare dietro la macchina da presa a distanza di qualche anno dall'ultima volta, quando diresse il terzo e ultimo capitolo della trilogia sequel, L'ascesa di Skywalker. È dal 2011 che Abrams non dirige un film originale, quando portò al cinema lo sci-fi Super 8.

Tra i prossimi progetti di Bad Robot spiccano Flowervale Street di David Robert Mitchell, la serie drammatica Duster, altri progetti. Al momento, la compagnia è impegnata nelle trattative per estendere la collaborazione con Warner Bros. anche ad altri film e serie tv.