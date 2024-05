J.J. Abrams, Glen Powell in trattative per essere la star del nuovo sci-fi

In seguito alla co-produzione del documentario The Blue Angels, J.J. Abrams e Glen Powell potrebbero tornare a lavorare insieme, con quest'ultimo in corsa per essere il protagonista del nuovo sci-fi diretto dal regista di Star Trek. Al momento, non c'è alcuna ufficialità ma dopo il successo ottenuto con Top Gun: Maverick e Tutti tranne te, Powell è uno dei nomi più richiesti in questo momento a Hollywood.

L'agenda di Glen Powell è parecchio fitta di impegni. Sarà presto il protagonista di Hit Man, il nuovo film Netflix diretto da Richard Linklater, con il quale ha lavorato alla sceneggiatura. Reciterà da protagonista anche nel reboot de L'implacabile, per la regia di Edgar Wright per Paramount. In estate affiancherà sul grande schermo Daisy Edgar-Jones nel sequel Twisters, film catastrofico di Lee Isaac Chung.

I prossimi progetti di Glen Powell

Sarà difficile trovare spazio nel programma di lavoro di Glen Powell, che attualmente è impegnato con la lavorazione della comedy Chad Powers, del creatore di Loki Michael Waldron, basata sul personaggio creato da Eli Manning per la serie documentario di ESPN, Eli's Places. Ma non è finita, perché l'ultima notizia che lo riguarda include Powell nel cast del film Monsanto di John Lee Hancock, con Anthony Mackie e Laura Dern, molto atteso al Marché du Film di Cannes.

Sydney Sweeney e Glen Powell co-protagonisti nella commedia di successo Tutti tranne te

Tom Rothman, CEO della sezione cinema di Sony, ha elogiato il talento dell'attore:"Glen è l'esempio classico classico di un talento che incontra un'opportunità", affermando che il successo di Powell nasce dalla sua esperienza e dalla sua presenza scenica veramente carismatica. Anche J.J. Abrams sembra apprezzare particolarmente Glen Powell: il documentario The Blue Angels si concentra su un gruppo di piloti di alto livello della Marina americana e verrà proiettato nei cinema Imax il 17 maggio prima di esser disponibile in streaming su Prime Video dal 23 maggio. Glen Powell è salito alla ribalta nell'ultimo anno dopo aver recitato al fianco di Sydney Sweeney nella commedia romantica Tutti tranne te.