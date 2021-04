The Batman sarà ambientato su Terra-2, il reboot di Superman di J.J. Abrams seguirà il modello??

Mentre sia DC che Marvel si muovono verso l'esplorazione dell'idea di un multiverso cinematografico, è stato confermato in un recente report rapporto che The Batman, nuovo capitolo della saga dell'Uomo Pipistrello diretto da Matt Reeves, sarà ambientato sulla Terra-2 del DCEU. Una Terra alternativa, familiare ai fan dei fumetti, il che pone il Batman di Robert Pattinson in un universo completamente separato da quello di Ben Affleck.

The Batman, Robert Pattinson è Bruce Wayne in una delle prime immagini del film

Secondo l'Hollywood Reporter, The Batman sarà un film standalone ambientato su Terra-2, ma DC starebbe pianificando nuovi film e serie tv ambientate nello stesso universo a cominciare dal preannunciato Gotham PD, dedicato alla polizia corrotta di Gotham City. La notizia della conferma dell'ambientazione su Terra-2 apre all'idea di un multiverso DC senza escludere l'ipotesi di eventuali crossover con gli altri eroi del DCEU.

Terra-2 è familiare ai fan dei fumetti DC essendo apparsa nelle storie pubblicate negli anni '60 per poi ricomparire nelle serie The CW Arrow e The Flash. Secondo nuovi rumor, anche il preannunciato reboot di Superman firmato da J.J. Abrams e Ta-Nehisi Coates potrebbe essere ambientato nello stesso universo alternativo di The Batman aprendo all'ipotesi di un futuro crossover. Terra-2 è nota infatti per essere la dimora di Val-Zod, uno degli ultimi kryptoniani del suo universo e il secondo a indossare il mantello di Superman.

The Batman: nuovo sguardo a l'Enigmista di Paul Dano grazie a... una bibita

Prima di qualsiasi di questi multiversi, il pubblico attende l'arrivo al cinema di The Batman, che racconterà l'esordio di Bruce Wayne nei panni del vigilante Batman, pronto a combattere il crimine che imperversa a Gotham City. All'improvviso, Batman è più che mai necessario quando si verificano una serie di omicidi per mano dell'Enigmista. Guidato lungo un sentiero che gli rivelerà oscuri segreti sui suoi genitori, Bruce sarà costretto ad affrontare la corruzione che impera nella sua città, il tutto mentre cerca di catturare l'Enigmista prima che uccida di nuovo.

L'uscita di The Batman è fissata per il 4 marzo 2022.