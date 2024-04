Ritorno al futuro: J.J. Abrams dirigerà l'omaggio, Timothée Chalamet protagonista [RUMOR]

Mistero fitto sul prossimo progetto di J.J. Abrams. Secondo Giantfreakinrobot.com, il regista cinefilo e citazionista a breve deciso di creare il suo personale omaggio a Ritorno al futuro affidando il ruolo da protagonista a Timothée Chalamet.

Il progetto, descritto come un omaggio a Ritorno al futuro, parla di un "giovane che viaggia nel tempo", e prevedeva inizialmente la presenza nel cast di Timothee Chalamet ed Elle Fanning. Gli insider, al momento, avrebbero confermato il solo Chalamet, anche se Warner Bros ha negato l'esistenza di reboot di Ritorno al futuro in preparazione.

Bones and All: Timothée Chalamet in un primo piano durante il photocall della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia 2022

Daniel Richtman avrebbe confermato l'esistenza dell'omaggio, con J.J. Abrams alla regia e Timothée Chalamet in trattative per interpretare il protagonista. Va notato che Abrams non dirige un film da più di quattro anni, dopo che alcuni suoi progetti per il piccolo schermo sono stati cancellati e al momento svolge principalmente la mansione di produttore.

Dopo aver diretto Super 8 come omaggio esplicito a E.T.: L'extraterrestre, è chiaro che, se mai il film ispirato a Ritorno al futuro verrà realizzato, J.J. Abrams è chiaramente la scelta più adatta.