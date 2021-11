Jeremy Renner svela il titolo del film Marvel che non rivedrebbe mai

Il protagonista di Hawkeye, Jeremy Renner, ha svelato qual è il film Marvel che non rivedrebbe mai più per un motivo ben preciso.

La star di Hawkeye, Jeremy Renner, ha svelato il titolo del cinecomic Marvel che non rivedrà mai più spiegando anche le motivazioni di tale decisione.

Hawkeye: Jeremy Renner in una scena

In una recente intervista con BBC Radio 1 per presentare Hawkeye, Jeremy Renner afferma di aver visto Avengers: Endgame solo alla première, ma non ha intenzione di guardarlo di nuovo. Il film Marvel che ha visto tutti gli Avengers riuniti per l'ultima volta, è uscito al cinema nel 2019 e da allora la star non l'ha mai più rivisto:

"L'ho visto alla première, ma era solo un momento per festeggiare tutti insieme. Stavamo tutti ridendo e piangendo allo stesso tempo, è stato molto intenso. Non lo guarderò mai più. È stata un'esperienza difficile. Eravamo tutti tra pianto e risate. È incredibile, ci sentivamo come membri del pubblico ed è stato fantastico da vivere. Voglio dire, è stata un'esperienza bella da condividere"

Se per lo spettatore Avengers: Endgame è stata un'esperienza molto forte, figuriamoci dal punto di vista di chi ci ha lavorato. Non sorprende, quindi, che Jeremy Renner non voglia più rivedere il film, soprattutto perché il suo Clint Burton/Occhio di Falco assiste a una scena molto dolorosa: la morte della Vedova Nera di Scarlett Joahnsson.

Da oggi, Jeremy Renner è su Disaney+ con i primi due episodi di Hawkeye, che permetterà ai fan di conoscere più approfonditamente il personaggio di Jeremy Renner. L'attore, sempre durante la stessa intervista, ha affermato che gli piacerebbe vedere il personaggio in un ruolo più ampio in futuro e chissà se la serie non sia solo un trampolino di lancio.

Come potete scoprire nella nostra recensione dei primi episodi di Hawkeye, la serie è incentrata sul personaggio di Occhio di Falco, che racconta le avventure della giovane Avenger Kate Bishop, la quale raccoglie l'eredità dell'originale Avenger, Clint Barton. Nel cast anche Hailee Steinfeld, Florence Pugh, Vera Farmiga, Zahn McClarnon, Brian d'Arcy James, Tony Dalton, Alaqua Cox, Fra Fee, Christopher Cocke.