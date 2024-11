Marvel: in arrivo quattro show della Marvel Television che si collegheranno alla Saga del Multiverso

Mentre il 2025 vedrà l'uscita di almeno 10 progetti dei Marvel Studios, della Marvel Television e della Marvel Animation, ci sono ancora molti film e show televisivi che difficilmente usciranno prima della fine della Saga del Multiverso.

Visione dovrebbe arrivare su Disney+ nel 2026 e, anche se immaginiamo che almeno un'altra serie si unirà ad essa, ci troviamo di fronte alla prospettiva che molte storie non si concludano prima della prossima Saga.

I quattro show Marvel in arrivo

Oggi, lo scooper Daniel Richtman ci informa che una serie su Wiccan e la seconda stagione di Hawkey sono in lavorazione e potrebbero arrivare prima di Avengers: Secret Wars. Lo scooper sostiene inoltre che le serie su Nova e Blonde Phantom arriveranno dopo l'uscita del film nel 2027.

Hawkeye: Jeremy Renner e Hailee Steinfeld in una scena

All'inizio di quest'anno, Brad Winderbaum - responsabile dei Marvel Studios per lo streaming, l'animazione e la televisione - ha detto di Nova: "Amiamo Nova. Siamo nelle prime fasi di sviluppo. Abbiamo un nuovo sistema dietro le quinte dei Marvel Studios. Ora siamo più simili a uno studio tradizionale. Stiamo sviluppando più di quanto produrremo effettivamente".

"Ci sono piani per sviluppare Nova. Anch'io amo Nova. Adoro anche Rich Rider. Spero che arrivi sullo schermo", ha aggiunto. "Il mondo è sempre un caos. Ci sono sempre tante cose in ballo. Bisogna evocare queste cose per farle accadere, ma mi piacerebbe vedere uno show di Nova, un giorno". Per molti fan, l'introduzione di Nova è attesa da tempo. Per quanto riguarda la seconda stagione di Hawkeye, c'è sicuramente spazio per raccontare altre storie con Clint Barton e Kate Bishop, anche se quest'ultima dovrebbe riunirsi con una nuova squadra di giovani Vendicatori in un futuro non troppo lontano.

Hawkeye: un concept art della serie Disney+

Si ritiene che Scarlett Johansson stia sviluppando Blonde Phantom e si dice che sia Taylor Swift che Sydney Sweeney siano in corsa per quel ruolo.

Wiccan è di gran lunga la sorpresa più grande, perché suggerisce che la storia di Billy Maximoff e Agatha Harkness continuerà lì piuttosto che in un film sulla Strega Scarlatta. Si pensa che questo sia in fase di sviluppo, ma non è stato confermato dai Marvel Studios.