Hawkeye, Jeremy Renner stuzzica i fan: "Il gruppo Whatsapp 'Avenger Friends' funziona ancora!"

Jeremy Renner sa come stuzzicare la fantasia dei suoi fan. Nel corso di una chiacchierata con Comic Book relativa alla presentazione di Hawkeye, infatti, l'attore ha rivelato che il gruppo Whatsapp "Avenger Friends" è ancora online.

A far parte di questo gruppo Whatsapp sono Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson e Jeremy Renner - tutti quanti, eccetto Ruffalo, hanno anche un tatuaggio con il gruppo degli Avengers. Gli interpreti sopracitati hanno recitato insieme per la prima volta nel team-up The Avengers, nel lontano 2012. Nel corso di una chiacchierata promozionale per Hawkeye, Jeremy Renner ha rivelato che il gruppo Whatsapp "Avenger Friends" è ancora online.

L'attore ha dichiarato: "Il fatto che un eroe muoia sullo schermo non vuol dire che debba scomparire anche nella vita reale. Il gruppo Whatsapp è ancora attivo e ingloba alcuni di noi. Sì, siamo molto amici e parliamo poche volte di lavoro. Ecco... Questo vuol dire essere 'Avenger Friends'. Parliamo dei bambini, delle nostre case, di divorzi. Parliamo di cose quotidiane! La nostra amicizia è molto forte e prosaica! Adoro quel gruppo!".

Il chiacchierone Jeremy Renner non si è soffermato soltanto su questo argomento ma ha anche parlato del momento in cui si è unito al Marvel Cinematic Universe nel 2010 per merito di Thor. L'attore ha raccontato: "Non sapevo niente, eccetto che Iron Man fosse uscito l'anno prima. Così sono andato a Manhattan Beach per incontrare Kevin Feige e Lou Esposito. E sì, sono andato a parlare di Clint Barton. E loro dissero: 'Cosa sai di lui?'. E io: 'Non so niente di lui. Non ho letto i fumetti o altro. Ma sapete cosa amo? Iron Man! Sono qui perché amo davvero Iron Man e amo quello che avete fatto con quel supereroe'. Voglio dire, è un film davvero plausibile. Iron Man ha ottenuto un tale successo per questo motivo!".

Jeremy Renner ha proseguito: "Allora ero davvero preoccupato sulla riuscita del progetto. Questo è davvero un mondo fantastico. E poi la versione di Occhio di Falco che mi stavano mostrando non era quella che molte persone conoscono dai fumetti. Era più la versione Ultimates, più tattile e militaresco".

Hawkeye debutterà su Disney Plus il prossimo 24 novembre.